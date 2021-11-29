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Koronavirüs

Cezaevlerinde açık görüşler 1 Aralık'ta başlayacak

Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda "Ceza İnfaz Kurumlarında alınan Covid-19 tedbirleri güncellendi

29 Kasım 2021 13:53

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