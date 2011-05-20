-CEZAEVLERİNDE AÇIK GÖRÜŞ ANKARA (A.A) - 20.05.2011 - Cezaevlerinde açık görüş başladı. Tutuklu ve hükümlüler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yakınlarıyla açık görüş yapabilecekler. Adana E tipi, Ankara 1 ve 2 No'lu L tipi, Alanya L tipi, Antalya E ve L tipi, Aydın E tipi, Balıkesir L tipi, Bursa E tipi, Çorum L tipi, Denizli D tipi, Diyarbakır E tipi, Gaziantep E tipi, Hatay E tipi, İzmir-Buca kapalı, Maltepe 1, 2, ve 3 No'lu L tipi, Mersin E tipi, Metris 1 ve 2 No'lu T tipi, Kahramanmaraş E tipi, Konya E tipi, Ümraniye E tipi, Osmaniye T tipi, Silivri 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 No'lu L tipi ile Van M tipi kapalı ceza infaz kurumlarında 24 Mayıs'a kadar, diğer bütün ağır ceza merkezi ve müdürlük teşkilatı bulunan bağlı kapalı ceza infaz kurumlarında ise 22 Mayıs gününe kadar açık görüş yapılacak. Müdürlük teşkilatı bulunmayan bağlı kapalı ceza infaz kurumlarında ise yarın ve 22 Mayıs günleri, cumhuriyet başsavcılıklarının görüşü alınarak, kurum tarafından belirlenecek bir günde yapılmak suretiyle açık görüş gerçekleştirilecek. Açık görüşten her hükümlü bir kez yararlandırılacak. Sayıları ve konumları değerlendirilerek adli suçlar ile örgütlü suçlardan tutuklu ya da hükümlü bulunanlar için ayrı gruplar oluşturulacak. Her grubun görüş günleri ve saatleri cumhuriyet başsavcılıklarıyla kurum idareleri tarafından tespit edilecek ve bu grupların aynı zamanda ve aynı görüş mahallinde birlikte bulundurulmaması sağlanacak. Kınama cezası dışında disiplin cezası almış ve bu cezası kaldırılmamış hükümlü ve tutuklular açık görüşten yararlandırılmayacak. -AÇIK GÖRÜŞTEN YARARLANACAK KİŞİLER- Hükümlü ve tutuklular, belgelendirilmek suretiyle sadece anne, baba, eş, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşleriyle görüştürülecek. Hükümlü ve tutuklularla görüşmek isteyenler, akrabalık durumlarını nüfus idarelerinden veya ilgili konsolosluklardan verilen resmi belgelerle ispat edecek. Anne, baba, eş, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşi olmayan hükümlü ve tutukluların üçüncü dereceye kadar olan akrabalarından en çok üç kişiyle önceden haber verilmesi ve belgelendirilmesi kaydıyla görüşme yapması sağlanacak. Ancak bu hüküm, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış hükümlüler hakkında uygulanmayacak. Hükümlü ve tutuklu sayısının açık görüş günü sayısına bölünmesiyle görüş gününe kadar gruplar oluşturulacak. Her grubun görüş günü ve saatleri ailelerine bildirilmek üzere tutuklu ve hükümlülere tebliğ edilecek. Program, ayrıca, koğuşlara ve ziyaretçilerin görebileceği uygun yerlere asılacak ve böylece her ziyaretçinin ziyaret günü ceza infaz kurumuna gelmesi sağlanarak, izdiham önlenecek. Her grubun açık görüşü bittikten sonra hükümlü ve tutuklular arandıktan sonra koğuş ve odalarına götürülecek ve burada sayılacak. Tutuklu ve hükümlülerin kimlikleri fotoğraflı belgelerle kontrol edildikten ve grup mevcudunun tam olduğunun anlaşılmasından sonra ziyaretçilerin kurum dışına çıkmasına izin verilecek. İzdiham, firar ve karışıklıkları önlemek, disiplin ve düzeni sağlamak için cumhuriyet başsavcılığı ve kurum yönetimi, zabıtayla iş birliği yaparak gerekli her türlü önlemi alacak. Görüş yerinde yeteri kadar dış güvenlik görevlisi gözlemci olarak bulundurulacak. Açık görüşler, ceza infaz kurumunun oda ve eklentileri dışında bu iş için ayrılmış özel bölümlerde, böyle bir yerin bulunmaması halinde ceza infaz kurumu müdürünün uygun göreceği yerde yaptırılacak. Açık görüş, yarım saatten az ve bir saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatleri arasında yaptırılacak. Ziyaret süresi görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işleyecek.