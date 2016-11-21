"Cezaevlerinde 22 Kasım alarmı" iddiası

Milliyet gazetesi, Fethullah Gülen cemaati üyelerinin 22 Kasım'da cezaevlerinde isyanlar çıkaracağını, hükümetin de yaşanacak olası olaylara karşı önlem aldığını iddia etti.

Milliyet yazarı Tolga Şardan'ın köşesine taşıdığı iddiaya göre, Adalet Bakanlığı bünyesindeki Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, tatil olmasına karşın önceki gün başsavcılıklara bu kapsamda önemli bir yazı gönderdi. Bakan Bekir Bozdağ adına, genel müdür yardımcısının imzasını taşıyan 19 Kasım tarihli yazıda, tutuklu cemaat üyelerinin önümüzdeki birkaç gün içinde cezaevlerinde yaşanması olası gelişmelerle ilgili yeni bir iddiayı gündeme getirdiğine atıf yapılarak, bu istihbarat paylaşıldı. Cezaevleri yönetimlerini alarma geçiren söz konusu yazıda, cezaevlerinde kalan FETÖ üyesi tutukluların, yan odalarda kalan adli hükümlü ile tutuklulara, 21-22 Kasım'da olay çıkartacaklarını ve destek olmalarını söyledikleri iddia edildi.

Yazıda, alınması gereken önlemler özetle şöyle sıralandı:

1. Ceza ve tevkifevlerinde bugünden (19 Kasım) başlayarak 21-22-23 Kasım tarihlerini özellikle kapsayacak şekilde 'ikinci bir talimata kadar' güvenlik tedbirlerini artırılacak, özellikle gece vardiyaları güçlendirilecek.

2. Özellikle 'rehin alma' olaylarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olunacak.

3. Jandarmanın bu tarihlerde etkinliği artırılacak, yedek kuvvetlerin cezaevlerinde ya da yakınında bulundurulmaları sağlanacak.

4. Kurumlarda, en az bir itfaiye aracı hazır bulundurulacak.

5. Kampüs alanlarında acil müdahale ekipleri 24 saat esasına göre planlanacak.

6. Kurum içi istihbarata önem verilecek ve kamera kontrol odalarındaki izlemeler aralıksız yapılarak olağandışı tüm durumlar zamanında tespit edilecek.

7. Olağandışı tüm gelişmeler en hızlı biçimde Ankara'ya aktarılacak.

8. İçeride ve dışarıda yaşanması muhtemel durumlara karşı valiliklerle irtibata geçilecek, emniyet birimlerinin de kurumlarda veya hemen destek verebilecekleri konumlarda hazırlıklı olmaları sağlanacak."