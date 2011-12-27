-Cezaevlerinde 127 bin 831 kişi bulunuyor İSTANBUL (A.A) - 27.12.2011 - Türkiye'deki ceza infaz kurumlarında 30 Kasım itibariyle tutuklu ve hükümlü olarak bulunan 127 bin 831 kişinin, yüzde 4'ünü kadınlar, yüzde 2'sini de çocuklar oluşturuyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 30 Kasım itibariyle cezaevlerinde 73 bin 419'u hükümlü, 17 bin 950'si hükmen tutuklu, 36 bin 462'si de tutuklu olmak üzere 127 bin 831 kişi kalıyor. Bu kişilerin 120 bin 984'ünü erkekler, 4 bin 530'unu kadınlar, 2 bin 317'sini de çocuklar oluşturuyor. Ceza infaz kurumunda bulunan kadınların oranı toplam mevcudun yüzde 4'ünü, çocukların oranı ise yüzde 2'sini oluşturuyor. Ceza infaz kurumlarında bulunanların suç gruplarına bakıldığında, ilk sırayı 68 bin 12 hükümlü, 30 bin 504 tutuklu, 17 bin 146'sı hükmen tutuklu olmak üzere toplam 115 bin 662 kişiyle adli grup alıyor. Bunu, 3 bin 747 hükümlü, 4 bin 50 tutuklu, 393 hükmen tutuklu ile toplam 8 bin 190 terör suçlusu, 530 hükümlü, 1411 tutuklu ve 381 hükmen tutuklu ile toplan 2 bin 322 çıkar amaçlı suç örgütü mensubu izliyor. Cezaevlerindeki 1657 kişinin suç grubu ise bu 3 grubun dışında kalıyor. Hükümlü, hükmen tutuklu ve tutukluların 111 bin 529'u kapalı ceza infaz kurumlarında, 15 bin 766'sı açık ceza infaz kurumlarında, 536'sı da çocuk ceza infaz kurumlarında bulunuyor. Ekim 2011 itibariyle ceza infaz kurumlarında bulunan kişiler arasında 56 bin 825 kişi ile ilkokul mezunları ilk sırayı alıyor. İlkokul mezunlarını 21 bin 370 ortaokul ve dengi meslek okulu mezunu, 18 bin 61 lise ve dengi meslek okulu mezunu, 10 bin 515 ilköğretim mezunu, 5 bin 407 okur yazar olup, okul bitirmeyen, 4 bin 253 okuma yazma bilmeyen, 3 bin 721 yüksekokul veya fakülte mezunu, 54 yüksek lisans mezunu, 8 doktora mezunu takip ediyor. Cezaevlerinde bulunan kişilerin 81 bin 672'si 21 ile 39 yaşları, 34 bin 102'si 40 ile 64 yaşları, 7 bin 582'si 18 ile 20 yaşları, 2 bin 21'i 12 ile 17 yaşları, 1529'u 65 ile 79 yaşları arasında bulunuyor. Cezaevlerinde 80 yaşın üzerinde 78 kişi yer alıyor. Ekim 2010-2011 tarihleri arasında cezaevlerinin mevcudu 6 bin 733 kişi arttı.