Cezaevlerinde 10 yılda 633 ölüme tek tutuklama

Türkiye genelindeki ceza infaz kurumlarından 2002’den bu yana geçen 10 yılda 663 kişinin yaşamını yitirdiği, bu ölüm olaylarıyla ilgili hakkında soruşturma ve kovuşturma yürütülen sadece 1 cezaevi personelinin hüküm giydiği ortaya çıktı

Milliyet'in haberine göre, MHP’li Kenan Tanrıkulu’nun cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin sağlıklı yaşam şartlarının ne ölçüde yerine getirildiğine ilişkin soru önergesine Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in verdiği yanıt, son 10 yıla ilişkin cezaevlerindeki ölüm olaylarına ilişkin çarpıcı bilançoyu gözler önüne serdi. Ergin’in yanıtına göre 2002-2011 arasındaki 10 yılda ceza infaz kurumlarında 633 ölüm olayıyla ilgili 1609 personel hakkında soruşturma açıldı.

‘Tıbbi eksik yok’

Adli yönden yürütülen soruşturmalar sonucunda, 1485 personel hakkında kovuşturmaya gerek olmadığına karar verilirken, hakkında kamu davası açılanlardan 34’ü beraat etti. Sadece 1 personel hapis cezası alırken, 1 personele de para cezası verildi. Bu olaylara ilişkin disiplin yönünden yapılan soruşturmalar sonucunda ise, 1392 personel hakkında “disiplin cezasına” gerek görülmezken, 51 personele uyarma, 17 personele kınama cezası uygulandı. 1 personel de aylıktan kesme cezası ile cezalandırıldı.

Sağlık Bakanlığı ile protokol imzalayan ceza infaz kurumlarındaki sağlık birimlerinin uygun hastanelerin semt poliklinikleri haline dönüştürüldüğünü, diğer cezaevlerinde ise aile hekimliği uygulamaları kapsamında cezaevlerinin kapasiteleri dikkate alınarak doktor görevlendirildiğini anlatan Adalet Bakanı Sadullah Ergin, hekimlerin uygun gördüğü her türlü tıbbi malzemenin kurumlarda bulundurulduğunu bildirdi. Ergin, acil tedavi gerektirecek düzeyde rahatsızlığı bulunan tüm tutuklu ve hükümlülerin vakit geçirilmeksizin hastanelere sevk edildiğini ya da 112 Acil Servis hizmetinden faydalandırıldığını söyledi.

Bakan Ergin, Aralık 2011 itibariyle Türkiye genelinde bulunan 370 ceza infaz kurumundan 30’unda “hasta nakil aracı” bulunduğunu da açıkladı. Ergin, “Hasta nakil aracı bulunan ceza infaz kurumlarına, Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde belirli aralıklarla yenilenmesi gereken uygunluk belgesinin alınması yönünde gerekli talimatlar verilmekte, uygunluk belgesi alınamayan hasta nakil araçlarının kurum kayıtlarından düşümü yapılmaktadır” dedi.