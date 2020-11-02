Cezaevlerinde nüfus hızla artıyor; bir yılda yüzde 10 artış!

Ceza infaz kurumunda 31 Aralık 2019 tarihinde belirlenen kişi sayısı bir önceki yıla göre %10,1 artarak 291.546 oldu. 2013 senesinin sonunda 140 bin 98 olarak belirlenen sayı, cezaevleri nüfusunun hızla arttığını gösteriyor.



TÜİK’in 2019 ceza infaz kurumu istatistiğinde, %84,1’ini hükümlüler ve %15,9’unu tutukluların oluşturduğu açıklandı.



Kadınlar bu oranın %9,3’ünü, erkekler ise %96,1’ini oluşturuyor. Diğer taraftan, kuruma çocuk yaşta hükümlü olarak girenlerin sayısı 1679 oldu. Hükümlü statüsünde olan 12-17 yaş grubunun sayısı geçen seneye göre %19,9 düştü.

Cezaevine girenlerin yüzde 15,2'si hırsızlıktan

İstatistikte, hükümlü olarak girenlerin büyük çoğunluğunu (%15,2) hırsızlık suçu oluşturuyor. %12,4’ü yaralama, %7’si uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, %5,4’ü İcra İflas Kanunu’na muhalefet ve %3,4’ünü ise öldürme suçu oluşturdu.

Cezaevine giren hükümlülerin eğitim durumu açıklandı

Ceza infaz kurumuna giren hükümlülerin işledikleri suça göre eğitim durumları belirlendi. Okuryazar olup bir okul bitirmeyenlerde oran %29,7 iken, okuma yazma bilmeyenlerde %24,1.



Ortaokul ve dengi meslek okulu mezunlarında %21,2 ve ilköğretim mezunlarında %15,6 ile hırsızlık suçu; lise veya dengi okul mezunlarında yüzde 13,5, ilkokul mezunlarında yüzde 13,0 ve yükseköğretim mezunlarında yüzde 8,1 ile yaralama suçu ilk sırada yer aldı.

Ceza infaz kurumlarına 2019 yılında 281 bin 605 hükümlü girdi. Aynı yıl içinde bir veya daha fazla giriş kaydı dikkate alındığında, 1 Ocak-31 Aralık 2019 tarihleri arasında ceza infaz kurumlarına 281 bin 605 hükümlü statüsünde giriş kaydı yapıldı.

(İHA)