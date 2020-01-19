Cezaevinin tepesine "Biz Türkiye'yiz" yazılı tabela konuldu

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Mahmut Tanal, Şanlıurfa Cezaevi’nde çatıya konulan, anayoldan geçen sürücülerin de fark edebileceği şekilde büyük bir tabelaya "Biz Türkiye’yiz" sloganı yazılmasına tepki gösterdi. Tanal, bu sloganının yazılmasını "Cezaevine teşvik var" diyerek eleştirdi.

Sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Tanal, cezaevi ile "Biz Türkiye’yiz" mesajının yan yana getirilmesinin kamuoyunda yanlış algıya sebebiyet verdiğine dikkat çekerek, "Biz Türkiye’yiz’ sloganı ve cezaevi! Cezaevi çağrışımı dikkate alındığında hiç uymuş mu Allah aşkına? Fabrika yerine cezaevi yapımıyla iftihar edenler için alkışlanacak bir slogan olabilir ama o mesajın işleneceği yer cezaevi duvarları değil. Cezaevine teşvik var" diye yazdı.

Cezaevini bacasız fabrikaya benzetmişti

Önceki yıl Yozgat’ta cezaevi inşaat alanında incelemelerde bulunan AKP Yozgat Milletvekili Yusuf Başer’in "4 bin kişinin yatacağı, 2 bin 700 personelin istihdam edileceği, bacasız fabrika gibi çalışacak cezaevinin hayırlı olmasını diliyorum" şeklindeki sosyal medya paylaşımı tepki çekmişti. Başer, "Bacasız fabrika gibi çalışacak" ifadesinin geçtiği mesajını daha sonra silmişti.