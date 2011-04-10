-CEZAEVİNE YASAK EŞYA SOKULMASINA "TEL ÖRGÜLÜ" ÖNLEM TRABZON (A.A) - 10.04.2011 - Trabzon E Tipi Ceza İnfaz Kurumunda, dışarıdan cep telefonu, sim kartı, kesici alet ve silah ile uyuşturucu gibi yasak eşya atılmasının önlenmesi amacıyla cezaevinin tutuklu ve hükümlülerin gezdiği bahçe kısmının üstü tel örgüyle kapatıldı. Alınan bilgiye göre, kentte aralarında Bahçecik'teki Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun da yer aldığı 4 ayrı cezaevinde kalan tutuklu ve hükümlüler, zaman zaman cezaevi dışındaki kişiler ve yakınları ile iletişim kurmak ya da cezaevine başta uyuşturucu madde olmak üzere çeşitli yasak eşya sokmak için değişik yöntemler deniyor. Cezaevine genellikle cep telefonu, sim kart ya da uyuşturucu sokmak isteyen tutuklu ve hükümlüler, zaman zaman dışarıdaki yakınlarından da yardım alıyor. Az sayıda da olsa bu tür girişimleri önlemek için cezaevlerinde çeşitli önlemler alan yetkililer, bu çerçevede Trabzon E Tipi Ceza İnfaz Kurumunun girişine üstün özellikli bir x-ray cihazı yerleştirdi. X-ray cihazı ve arama noktalarındaki aramalar ile cezaevine dışarıdan yasak eşya sokulmasını önleyen cezaevi yönetimi, zaman zaman da içerideki tutuklu ve hükümlülerin yakınlarının, bu kişilerin alması için cezaevi dışından cezaevi içine cep telefonu ve sim kart gibi eşya göndermeye çalıştığını belirledi. Bu tespit üzerine cezaevi duvarlarının üst kısmını tel örgüyle kapatan yönetim, ardından dışarıdan atılan kaçak eşyanın içeriye ulaşmaması için de tutuklu ve hükümlülerin gezdiği bahçe kısmının üzerini tel örgüyle kapattı. Böylece cezaevi dışından atılabilecek herhangi bir eşyanın bu tel örgüler üzerinde kalarak içerideki tutuklu ya da hükümlüye ulaşmasını önleyen cezaevi yönetimi ve jandarma, zaman zaman da içerideki kaçak eşyanın ele geçirilmesi için koğuşlarda arama yapıyor. Diğer cezaevlerinde de zaman zaman yapılan bu aramalar sonucu ele geçirilen yasak eşyaların incelenmesi sonucu, bazı tutuklu ve hükümlü yakınlarının, cezaevi dışından atarak içerideki yakınlarına göndermeye çalıştıkları cep telefonunu, kırılmaması için sünger içine yerleştirdikleri ya da yağmur sularının girmemesi için penceredeki camların kenarına sürülen macuna sardıkları gözleniyor. -ÇAKMAKTAN BIÇAK SAPI- Bu aramalar sayesinde cezaevlerinde çeşitli kesici aletler ele geçiren jandarma ve cezaevi görevlileri, bazen tutuklu ve hükümlülerin ilginç buluşlarıyla da karşılaşıyor. Yetkililer, cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülerin ''emanet'' dedikleri ve silah olarak kullandıkları çeşitli kesici aletler de yapabildiğinin belirlendiğini ifade ederek, bu kişilerin bir demir parçası ya da çividen kesici ve delici alet yapabildiklerini anlattılar. Çivi ya da demir parçasının ucunun sert bir zemine sürülerek sivriltildiğini belirten yetkililer, bu tutuklu ve hükümlülerin daha sonra ucu sivrileştirilen çivi ve demir parçasının arka kısmına bir tahta parçası ya da içi boşaltılan bir çakmaktan sap yaptığını ifade ettiler. Yetkililer, bu tür girişimlerin önlenmesinin yanı sıra cezaevlerinde husumetli olan tutuklu ve hükümlülerin yakınlarının birbirleriyle karşılaşıp bir gerginlik yaşanmaması için de çeşitli tedbirler aldıklarını belirttiler.