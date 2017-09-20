CEZAEVİNE UYUŞTURUCU SOKTUĞU İDDİA EDİLEN AVUKATA GÖZALTI

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI- Serpil KIRKESER, İstanbul DHA

Metris Ceza İnfaz Kurumunda müvekkilini ziyarete giden avukat, içeriye uyuşturucu soktuğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Olay dün sabah saatlerinde Metris Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda meydana geldi. Metris Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda tutuklu bulunan ve avukatıyla görüşen Kadir Ç.\'nin ziyaret sonrası yapılan üst aramasında 200 gram plaka halde esrar bulundu.



AVUKATTAN ALDIĞINI SÖYLEDİ

Cezaevi yetkilileri tarafından sorgulanan Kadir Ç. uyuşturucu maddeyi avukatından aldığını söylemesi üzerine konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Savcılıktan alınan izinler doğrultusunda hakkında gözaltı kararı verilen Avukat R. E. Ş. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Avukat R. E. Ş., Bakırköy Adliyesine sevk edildi.



Görüntü Dökümü

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-Avukatın adliyedeki görüntüsü

-Genel ve detaylar

