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CEZAEVİNE UYUŞTURUCU SOKTUĞU İDDİA EDİLEN AVUKATA GÖZALTI

  Haber-Kamera: Çağatay KENARLI- Serpil KIRKESER, İstanbul DHA  Metris Ceza İnfaz Kurumunda müvekkilini ziyarete giden avukat, içeriye uyuşturucu soktuğu iddiasıyla gözaltına alındı

20 Eylül 2017 14:55

 

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI- Serpil KIRKESER, İstanbul DHA 
Metris Ceza İnfaz Kurumunda müvekkilini ziyarete giden avukat, içeriye uyuşturucu soktuğu iddiasıyla gözaltına alındı. 
Olay dün sabah saatlerinde Metris Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda meydana geldi. Metris Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda tutuklu bulunan ve avukatıyla görüşen Kadir Ç.\'nin ziyaret sonrası yapılan üst aramasında 200 gram plaka halde esrar bulundu.
 
AVUKATTAN ALDIĞINI SÖYLEDİ
Cezaevi yetkilileri tarafından sorgulanan Kadir Ç. uyuşturucu maddeyi avukatından aldığını söylemesi üzerine konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Savcılıktan alınan izinler doğrultusunda hakkında gözaltı kararı verilen Avukat R. E. Ş. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak  gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Avukat R. E. Ş.,  Bakırköy Adliyesine sevk edildi.


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-Avukatın adliyedeki görüntüsü
-Genel ve detaylar
 

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