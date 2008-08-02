Cezaevinden Savcı Öz’e hesap günü mektubu

Ergenekon soruşturması kapsamında Tekirdağ F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan emekli Kurmay Kıdemli Albay Fikri Karadağ’ın, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öztürk’e mektup gönderdiği ortaya çıktı.

Ergenekon dosyasından çıkan mektupta Fikri Karadağ, Savcı Öz’e "Belki sizde aynı rüyayı görmüş olabilirsiniz?" diye sorarak, rüyasında gördüğü hesap gününü anlattı. Fikri Karadağ, 9 Mart 2008’de yazdığı mektubunda şunları söyledi:

"Rüyamda hesap günü bütün insanlar toplanmışlar. Sıra bana geldiğinde defterimiz şükürler olsun sağımızdan geldi. Yalnız bana cuma namazlarımın eksik olduğu sorulduğu anda sizi karşımda bu kağıtlarla ve zincirlerle vurulmuş halde gördüm. İşte kılmadığın Cuma namazlarının sebebi bu şahıstır dediler. Ben size hakkımı helal etmek istesem de gelen buyrukta ’O yüce Allah’ın hak ve hakim sıfatlarını taşıyan hakimlik görevini Allah rızasını gözeterek değil, kendi ikbalini gözterek adeletli kullanmadı. Mazlumların ahını aldı.O hesabı kesinleştirenlerdir’ denildi. Bu rüyayı size göndermek zorunda kalışımın bana göre bir hikmeti var. Muhterem Savcı bey, yüce Allah sizi affetmek ve tövbenizi kabul etmek bunu yaptırmış olabilir."

