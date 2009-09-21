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Ekonomi

Cezaevinden paket servis

Hatay Kapalı ve Açık Cezaevi'nde hükümlülerin imal ettiği ve sembolik ücretlerle satışa sunulan yiyeceklere yoğun ilgi gösteriliyor.

21 Eylül 2009 03:00

Suçluları topluma kazandırmak, mesleği olmayanlara meslek edindirmek amacıyla açılan kurslardan ilginç bir başarı hikâyesi çıktı.

Hatay Kapalı ve Açık Cezaevi Müdürü Muzaffer Avcı, atölyedeki yiyecek ve içecekleri sembolik ücretlerle hükümlülerin yanı sıra cezaevine gelen ziyaretçilere sattıklarını ifade ederek, "En büyük satış cirosuna Adana kebabıyla ulaştık. 86 mahkumun dönüşümlü çalıştığı kantinde yapılarak 2 TL'den satışa sunulan Adana kebabına, mahkûmlar ve cezaevi ziyaretçilerinin yanı sıra dışarıdan da paket servis siparişi alıyoruz" dedi.

İlk önce garip karşılandı

Önce garipsenmesine karşın bugün siparişlere yetişmekte zorlandıklarını ifade eden Avcı, çok sayıda kişinin cezaevini arayarak kebap siparişi verdiğini, aylık cironun ise 4 bin TL'ye ulaştığını dile getirdi.

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