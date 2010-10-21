Cezaevinden mektuplar

T24 - Helsinki'de başörtü mağduru bir kadın Erdoğan'a cezaevinden kendisine gönderdiği mektubu hatırlattı. Erdoğan "O zaman 10 bine yakın mektuba cevap yazmıştım." dedi.



Başbakan Erdoğan, Camp Otel'de Finlandiya'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.





Erdoğan, burada 1999'da Pınarhisar Cezaevi'ndeyken kendisine üniversitelerdeki başörtüsü yasağı konusunda mektup yazan Süveyda Sevgican ile karşılaştı.





Süveyda Sevgican, Başbakan Erdoğan'ın o zaman gönderdiği mektubu gösterdi. Bunun üzerine duygulanan Erdoğan, şu açıklamayı yaptı:





"Yine bir başörtüsü mağduriyetinin olduğu dönemde Süveyda Hanım bana cezaevindeyken bir mektup yazmış, Pınarhisar'da misafir edildiğim zaman. Ben de kendilerine -o zaman bütün mektuplarıma cevaplarını yazarken- bir cevap da hanımefendiye yazmışım. O zaman 10 bine yakın mektuba cevap yazmıştım. Bütün geceleri, gelen mektuplara cevap yazıyordum. İşte bir tanesi de Süveyda Hanıma yazdığım mektup."





Erdoğan, kendisine gelen mektuplara el yazısıyla tek tek yanıt verdiğini de söyledi.





Başbakan Erdoğan, daha sonra Süveyda-Gürcan Sevgican çiftinin Melda adlı 2,5 yaşındaki kızını kucağına alarak sevdi.





Erdoğan, diğer Türk çocukları ile de sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Çocuklar Başbakan Erdoğan'a çiçek verdi.





Süveyda-Gürcan Sevgican çiftine başka çocukları olup olmadığını soran Erdoğan, çiftin tek çocukları olduğunu söylemesi üzerine 3 çocuk tavsiyesinde bulundu.







Erdoğan'ın mektubu





Süveyda Sevgican'ın 4 Temmuz 1999'da Pınarhisar Cezaevi'ndeki Başbakan Erdoğan'a yazdığı mektuba Erdoğan'ın cevaben yazdığı mektup şöyle:





"Süveyda Aynur kardeşime; duygu yüklü mektubunuza teşekkür ediyorum. Sizler geleceğe yönelik umudumuzsunuz, mefahirimizsiniz. Biz umudun, inancın ve özgürlüğün ışığını, ülkemizin her karış toprağında ve bütün insanlarımızın yüzünde görmek istiyoruz. Pınarhisar Cezaevi'nden dışarıya bu duygularla bakarken sizleri hasretle, sevgiyle selamlıyorum. İmanın güneş yüzlü çocuklarıyla aydınlık yarınların Türkiye'sini birlikte kuracağız. Oku, düşün, uygula, neticelendir."





Öte yandan Süveyda Sevgican ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sayın Başbakanın duruşu bize moral verdi. Mektupta bunu ifade ettim. Şu an Finlandiya'da bir eğitim kurumunda öğretmenlik yapıyorum. Türkiye'de de şu anda malum türban sorununun çözümü için uğraşlar var. Belki uzun ama neticede biz bu sorunun sonuçlandığına şahit olduğumuzu görmek nasip oldu.





Sayın Başbakan'a okulu bırakma kararı aldığım bir dönemde bu mektubu yazmıştım. Sayın Başbakan'ın mektubundan sonra okulu bırakıp gitmenin çözüm olmadığını, ne olursa olsun bu problemlerin yaşanabileceğinin ve zamanla çözülebileceği mesajını almıştım. Mevcut şartlarda bu kararımdan sonra başörtüsüz olarak okuluma devam etmiştim. Okulumdan mezun oldum" diye konuştu.

