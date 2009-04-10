‘Cezaevinden, karımı son kez görmek için firar ettim’

Adana'da, tedavi gördükleri hastanede kaldıkları bölümün duvarını delerek kaçan 2 hükümlü, saklandıkları okul bahçesinde yakalandı.



Alınan bilgiye göre, tüberküloz tedavisi gördükleri Prof. Dr. Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesinden 8 Nisanda, duvarı delerek firar eden 3 kişiden, hırsızlıktan hükümlü Özcan Yılmaz ve kasten adam öldürme suçundan hükümlü Kadir Öğetme, Yüreğir İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri tarafından, Fevzipaşa Mahallesindeki Orhan Çobanoğlu Lisesi bahçesinde gece yakalandı.



Firarilerden birinin yakınlarının takibe alınmasıyla ulaşılan 2 hükümlü, bugün Cumhuriyet Savcılığı tarafından alınan ifadelerinin ardından cezaevine konuldu.



İki firarinin, şehir dışına gitmek için yakınları tarafından kendilerine giysi getirilmesini bekledikleri öğrenildi.



Bu arada, yakalanan iki kişinin, firar olayının organizasyonunu, henüz yakalanamayan ve yaralama suçundan tutuklu Saimbeyli ilçesindeki cezaevinden Adana'ya sevk edilen Hüseyin Katar'ın yaptığını iddia ettikleri belirtildi.



'Tüberküloz hastasıyım'



Hükümlüler ifadelerinde, aranan Hüseyin Katar'ın, tüberküloz hastası olduğunu, ölmeden önce son kez eşini ve çocuklarını görmek istediğini anlattığını kaydetti.



Hükümlüler, "Hüseyin Katar, firar için tuvalet penceresinin demirini çıkarıp odaya getirdi. Daha sonra duvarı deldi. Duvar delindikten sonra hastanenin havalandırmasından çatıya çıktık. Daha sonra çatıdan inen su borularının tutunarak inip kaçtık" şeklinde ifadelerini tamamladı.

