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Yaşam

Cezaevinden izinli çıktı, komşusunu bıçakladı

Şüpheli gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

18 Aralık 2017 21:13

Çorum'un Alaca ilçesinde yarı açık cezaevinden izinli çıkan kişi, kadın komşusunu bıçaklayarak ağır yaraladı.

Çorum Alaca'da, iddiaya göre, eşi yurt dışında olduğu için Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan komşusu Zarife Ö'nün (47) ikametine giren Muhammet Efe Y. (26), tartıştığı kadını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.

Yaralı kadın, 155 Polis İmdat Hattı yerine yanlışlıkla 110 İtfaiye Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İtfaiye görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve ilk müdahalesinin ardından Hitit ÜniversitesiErol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Zarife Ö'nün, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın şüphelisi Muhammet Efe Y, polis ekipleri tarafından ilçe merkezinde kısa sürede yakalandı. Gasp suçundan yattığı yarı açık cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Çorumkomşusunu bıçakladı

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