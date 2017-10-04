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Yaşam

Cezaevinden izinli çıktı; eski eşinin erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Cinayetin ardından kaçan katil zanlısı, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu suç aletiyle yakalandı

04 Ekim 2017 06:40

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde  hükümlü olan ve cezaevinden izinli çıkan bir kişi, kavga ettiği eski eşinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Hükümlü olan ve cezaevinden izinli çıkan Osman Çeker'in (40), eğlenmek amacıyla Çanakkale kent merkezinden ilçeye gelen eski eşi Ayşe K. (36) ve yanındaki erkek arkadaşı Baran A'yı (30) takip ettiği ileri sürüldü.

Çanakkale'ye dönmek için otomobille iskelede feribot sırası bekleyen Ayşe K. ve erkek arkadaşı Baran A. ile Çeker arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Baran A, aracından aldığı bıçağı Çeker'in vücuduna sapladı.

Vücuduna aldığı tek bıçak darbesiyle olay yerinde yaşamını yitiren Çeker'in cesedi, Gelibolu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Cinayetin ardından kaçtığı iddia edilen katil zanlısı, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu suç aleti bıçakla yakalandı. Baran A. ile Ayşe K, daha sonra emniyete götürüldü.

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