Cezaevinden gönderilen mektupta işkenceye fotokopili sansür!

Silivri Cezaevi’nde Cumhuriyet gazetesine mektup göndererek 3 arkadaşına yönelik gerçekleşen saldırıyı ve sorunlarını anlatan tutuklu Musa Kurt’un mektubu Mektup Okuma Komisyonu tarafından sansürlendi. Kurt’un sorunlarını yazdığı kısım üzerine kâğıt konularak kapatıldı. Fotokopi mektupta sorunların olduğu kısım boş kalırken mektubun devamında Kurt’un “yaşadığımız sorunları ve yaşanan işkenceleri sizinle paylaşmak istedik” sözü kaldı.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Mektup Okuma Komisyonu, tutuklu ve mahkûmların gönderdiği mektupları sansürledi.

Daha önce boş sayfa gönderen, yazıların üzerine çizen komisyon bu defada mektupta sorunların anlatıldığı kısımların üzerini kâğıtla kapatıp fotokopisini çekip kopyasını gönderdi.

Silivri 9 No’lu Cezaevi’nden gazeteye mektup gönderen Musa Kurt’un mektubunda sadece giriş ve sondaki veda yazısı yer aldı. Mektubun giriş bölümünde, “Merhaba size 9’No’lu Silivri Kapalı Hapishanesi’nden yazıyoruz. Daha önce de yaşadığımız sorunlarla ilgili size mektup yazmıştık. Bu sefer 3 arkaşımıza yapılan saldırıyla ilgili yazıyoruz” denirken sonuç kısmında ise “Yaşadığımız soruları ve yaşanan işkenceleri sizinle paylaşmak istedik. Musa Kurt, Cem Dursun, Ozan Kolukısa” ifadelerine yer verildi.