Cezaevinden çıktı, yine tacizde bulundu

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, 18 yaşındaki kıza cinsel tacizde bulunup, çantasını gasbetmeye çalıştığı iddia edilen Metin Ş., polis tarafından yakalandı. Cinsel taciz suçundan 10 yıl hapiste yattığı ve 1 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Metin Ş. adliyeye sevk edildi.

Olay 5 Aralık günü, İzmit Gültepe Mahallesi Ertan Okançay Sokak üzerinde meydana geldi. Metin Ş. sokakta yürüyen 18 yaşındaki kızın yanına yaklaşıp elle tacizde bulundu. Bu sırada genç kızın çantasını gasbetmeyi de deneyen Metin Ş., genç kızın bağırması üzerine olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Genç kızın şikayetçi olmasıyla soruşturma başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı sokaktan başlayarak yaklaşık 30 iş yerinin güvenlik kamerasını izledi. Güvenlik kameraları yardımıyla zanlının izini şehir merkezinde bulunan Fethiye Caddesi\'ne kadar takip eden ekipler, Metin Ş.\'nin her gün 17.30 ile 18.00 arasında bu caddeye geldiğini belirledi. Polis, dün Fethiye Caddesi üzerinde düzenledikleri operasyon ile Metin Ş.\'yi yakaladı.

CİNSEL TACİZ VE GASP SUÇUNDAN 10 YIL CEZAEVİNDE HAPİS YATMIŞ

Gözaltına alınan Metin Ş.\'nin ifadesinde, sokak üzerinde genç kız ile tartıştıklarını, genç kızın kendisine çantasıyla vurduğunu, ancak herhangi bir cinsel taciz ya da gasp olayının gerçekleşmediğini iddia ettiği belirtildi. Metin Ş.\'nin, 2008 yılında 3 farklı cinsel taciz ve yağma suçuna karıştığı, bu olaylardan dolayı da 10 yıldır hapiste bulunduğu, yaklaşık 1 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Metin Ş., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



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