Cezaevinden çıktı, kardeşini bıçakladı

İstanbul Fatih'te, cezaevinden çıktıktan sonra ablası ve erkek kardeşiyle yaşayan zanlı, tartıştığı erkek kardeşini karnından bıçakladı. Zanlı olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 04.00 sularında Fatih Yavuz Sultan Mahallesi’nde meydan geldi. İddiaya göre, cezaevinden yeni çıkan C.D., birlikte yaşadığı erkek kardeşi D.D., ile ablasıyla gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle C.D., kardeşi D.D.'ye bıçakla saldırdı.

Olayda D.D., karın boşluğuna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Kardeşini bıçaklayan C.D. de arbede sırasında hafif yaralandı. Abla, ağır yaralı kardeşi D.D.'yi taksiyle hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan D.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis, kardeşini yaralayan C.D.'yi, gelen sağlık ekiplerine teslim etti. Hafif yaralanan şahıs ambulansla Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.