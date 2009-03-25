Cezaevinden 2 milyon lira ödeyecek

5 kişiyi öldüren turizmci rekor cezaya çarptırıldı: 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, 3 kez 24’er yıl hapis. Üç yılını hücrede geçirecek olan turizmci ayrıca 1.9 milyon lira da tazminat ödeyecek.



Aydın’ın Didim ve Söke ilçelerinde beş yıl önce annesini ve eşini öldürmek suçundan iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu, diğer üç kişiyi öldürmek suçundan da 24’er yıl hapis ile üç yıl geceli gündüzlü hücre cezasına çarptırılan turizmci Selim Tuntaş, ceza davasından sonra bir de tazminat şoku yaşadı.



Selim Tuntaş, öldürdüğü dokuz aylık hamile eşi 28 yaşındaki Sultan Tuntaş’ın ailesine 450 bin TL, apartman kapıcısı 42 yaşındaki Mustafa Kalender’in ailesine 500 bin TL, sahibi oldukları otelin müdürü 47 yaşındaki Yılmaz Özsoy’un ailesine 450 bin TL, otelde çalışan garsonlardan 25 yaşındaki Muharrem İlhan’ın ailesine 500 bin TL olmak üzere toplam 1.9 milyon TL tazminat ödemeye mahkûm oldu.



Tuntaş, Aydın Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği rekor tazminat kararını temyiz etti, ancak Yargıtay 3’üncü Hukuk Dairesi kararı onadı.



Mirastan ödeyecek



Halen Aydın Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selim Tuntaş’ın, mahkemenin verdiği tazminat cezasını mirasına düşen paydan ödeyebileceği belirtildi.