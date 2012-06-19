'Cezaevindeki yangınlar terör bağlantılı'

G20 Zirvesi için Meksika'da bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa, Gaziantep ve Adana cezaevlerinde çıkan yangınlarla ilgili açıklamalarda buldundu.

Erdoğan: "Şanlıurfa'daki tutuklu ve mahkumlar farklı cezaevlerine dağıtılmıştır, dağıtılmaya devam ediyor. Bunun yanında diğer cezaevlerinde çıkanlar da yine arkadaşlar çok farklı adımlar attılar, atıyorlar. Bu da birşeyi gösteriyor. Yani yapmakta olduğumuz yeni cezaevlerine 'İktidarların görevi cezaevi yapmak değil' mantığı ile... Dünyanın neresinde cezaevi olmayan ülke var diye merak ediyorum. İnsanın olduğu her yerde suç ve suçlu vardır. Bunu bilmemiz lazım. Buna göre de almamız gereken tedbirler her zaman alınmalıdır. Bu cezaevlerinde kapasite noktasındaki sıkıntıları da aşacak şekilde yatırımlarımız süratle devam edecektir" dedi.