T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Cezaevindeki yangınlar terör bağlantılı'

Erdoğan Urfa'daki cezaevi yangınlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu

19 Haziran 2012 20:31

G20 Zirvesi için Meksika'da bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa, Gaziantep ve Adana cezaevlerinde çıkan yangınlarla ilgili açıklamalarda buldundu.

Erdoğan: "Şanlıurfa'daki tutuklu ve mahkumlar farklı cezaevlerine dağıtılmıştır, dağıtılmaya devam ediyor. Bunun yanında diğer cezaevlerinde çıkanlar da yine arkadaşlar çok farklı adımlar attılar, atıyorlar. Bu da birşeyi gösteriyor. Yani yapmakta olduğumuz yeni cezaevlerine 'İktidarların görevi cezaevi yapmak değil' mantığı ile... Dünyanın neresinde cezaevi olmayan ülke var diye merak ediyorum. İnsanın olduğu her yerde suç ve suçlu vardır. Bunu bilmemiz lazım. Buna göre de almamız gereken tedbirler her zaman alınmalıdır. Bu cezaevlerinde kapasite noktasındaki sıkıntıları da aşacak şekilde yatırımlarımız süratle devam edecektir" dedi.

ETİKETLER

erdoğan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24