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Politika

Cezaevindeki Gürbüz Çapan aday adayı

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Esenyurt Belediye Başkanı Çapan, yeniden aday adayı

11 Aralık 2008 02:00

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan, cezaevinden gönderdiği mektupla Esenyurt Belediye Başkanlığı’na aday adayı olduğunu açıkladı.
Bunun üzerine, Esenyurt’ta toplanan binlerce Esenyurtlu, “Yalnız değilsin Gürbüz Çapan” yazılı pankartlar taşıyarak barış güvercinleri uçurdu.
Cumhuriyet Meydanı’nda dün saat 12.30’da bir araya gelen kalabalık, Çapan lehine “Hepimiz Gürbüz Çapan’ız” sloganı attı. Konuşma yapan Çapan’ın kardeşi Çetin Çapan ise, kardeşinin, polisin gözaltına bile alamayacağı iddialarla tutuklu bulunduğunu öne sürdü.

‘Ailece CHP’liyiz’

Esenyurtluların ağabeyini cezaevinde ziyaret etmek istediğini anımsatan kardeş Çapan, şöyle konuştu: “Gürbüz Çapan, halkınının cezaevinde değil kendi yaptırdığı Cumhuriyet Meydanı’nda olmasını istedi. Yerel seçimlerde Gürbüz Çapan aday adayıdır. Biz ailece CHP’liyiz. Gönlümüzden geçen CHP’den katılmasıdır. ” Konuşmalardan sonra Çapan’ın cezaevinden yazdığı ve “Akşam kavurma yiyin, çıkarın özgürlüğün tadını” diye başlayan mektubu okundu. Çapan, mektubunda şu ifadelere yer verdi: “Acım suçsuzluğumu hafifletmiyor. Saat 8’de gardiyanlarla bayramlaşacağız. Ardından ben Tuncay ve Adil’le sarılıp hepinizin yerine bayramlaşacağım. Ben esirim Silivri’de zindanda. Dert bizde, derman elimizde.”
Toplantıya Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile eski İstanbul Milletvekili Rıdvan Budak da katıldı.

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