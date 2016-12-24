Cezaevindeki gazetecilerle ilgili soru önergesi "tecrit" ifadesi gerekçesiyle işleme konmadı!

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in Silivri Cezaevi’nde başta gazeteciler olmak üzere tutuklu ve hükümlülerin yaşadığı hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanlığı’na verdiği soru önergesini, içerisinde “tecrit” ifadesi geçtiği gerekçesiyle işleme koymadı ve iade etti.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Çakırözer, 1 Aralık 2016 tarihinde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi verdi. Önergede, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından uygulanan OHAL ile birlikte tutuklu ve hükümlülerin temel haklarının daha da kısıtlandığı, ceza ve tevkifevi koşullarının ağırlaştığını belirtirken, özellikle gazetemiz yazar ve yöneticilerinin de tutulduğu Silivri Ceza İnfaz Kurumu’nda yaşananlara dikkat çekildi.

Önergede, “Tutuklu ve hükümlüler savunma hakları için hayati önem taşıyan kitaplara ulaşamamakta, çalışmak için masa istenildiğinde masa örtüsü verilerek psikolojik işkenceye maruz bırakılmaktadır. Henüz iddianamesi hazırlanmayan gazeteciler cezaevinde insan haklarına aykırı bir şekilde tam bir tecrit hayatına maruz bırakılmaktadır” denildi. Çakırözer, cezaevlerinde yasaklarla ilgili yanıtlaması istemiyle 5 soru yöneltti.

"Tecrit’i sorma"

Ancak TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 14 Aralık’ta Çakırözer’e gönderdiği yanıtta önergenin işleme konulmadığını bildirdi. Kahraman, gerekçe olarak önergedeki “hükümlü ve tutukluların hakları daha da kısıtlanmış, cezaevi koşulları ağırlaşmıştır”, “Henüz iddianamesi hazırlanmayan gazeteciler cezaevinde insan haklarına aykırı bir şekilde tam bir tecrit hayatına maruz bırakılmaktadır”, “Tutuklu ve hükümlülerin mektup gönderip alamaması, cezaevinde insan haklarına aykırı bir şekilde tam bir tecrit hayatına maruz bırakılmasının gerekçesi nedir?” ifadelerinin İçtüzük hükümlerine aykırı olduğunu savundu.

“Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 96’ncı maddesine göre soru; kısa, gerekçesiz ve kişisel görüş ileri sürülmeksizin; kişilik ve özel yaşama ilişkin konuları içermeyen bir önerge ile açık ve belli konular hakkında bilgi istemekten ibarettir” diyen Kahraman, “Söz konusu kısımlar ve soru çıkartıldığı veya İçtüzük hükümlerin uygun olarak yeniden düzenlendiği takdirde önergeniz işleme konulabilecektir” ifadesini kullandı.