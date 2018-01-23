Cezaevindeki gazeteci sayısı 156'ya yükseldi

Türkiye’de bu hafta başı itibariyle üç gazeteci daha tutuklandı. 21 Ocak günü Van’da gözaltına alınan gazeteci İdris Yılmaz ve 22 Ocak günü Ankara’da gözaltına alınan Mezopotamya Ajansı muhabiri Seda Taşkın ile 16 Ocak’tan beri gözaltında bulunan Demokratik Modernite dergisi editörü Haydar Ergül, 23 Ocak günü çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı. Yılmaz, Taşkın ve Ergül’ün tutuklanmasıyla, Türkiye’de cezaevindeki gazeteci sayısı en az 156 olurken gözaltındaki T24 yazarı Nurcan Baysal, Halkın Nabzı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İshak Karakaş ve gazeteci İsmail Eskin’in emniyetteki sorgusu sürüyor.

Van’da gazetecilik yapan ve 21 Ocak günü evine yapılan baskında gözaltına alınan Yılmaz, “Örgüt propagandası” suçlamasıyla tutuklanarak Erciş A Tipi Cezaevi’ne gönderildi. Yılmaz daha önce başta belediyeye ait işler olmak üzere kamu işleri yapan bir müteahhit ile üstlendiği Erciş sahil projesi için görüşüp bilgi almak isterken saldırıya uğramıştı.

Mezopotamya Ajansı’nın 20 Aralık 2017’de haber takibi esnasında gözaltına alınan ve dört gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan muhabiri Taşkın, 22 Ocak günü Ankara’daki evine düzenlenen polis baskınında yeniden gözaltına alındı. Taşkın, 23 Ocak günü Bitlis Sulh Ceza Hakimliği tarafından SEGBİS üzerinden ifadesinin alınmasının ardından “örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklandı. Taşkın’ın, serbest kalmasına yönelik karara itiraz eden savcının talebi doğrultusunda yeniden gözaltına alındığı öğrenildi. Taşkın Sincan Cezaevine gönderildi.

23 Ocak akşam saatlerinde gelen bilgiye göre, 16 Ocak’ta Diyarbakır Havaalanı’nda gözaltına alınan Demokratik Modernite dergisi editörü Ergül, gözaltına alındıktan sonra İstanbul’a getirildi. Sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirilerek ifadesi alınan Ergül, savcılık tarafından “Örgüt üyeliği” gerekçesiyle tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yılmaz, Taşkın ve Ergül’ün tutuklanmasıyla, Türkiye’de cezaevindeki gazeteci sayısı en az 156 oldu. Türkiye’de tutuklu tüm gazetecilerin listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Afrin’e yönelik paylaşımlara gözaltılar sürüyor

Türkiye’nin Afrin’e havadan ve karadan askerî operasyon başlattığı 20 Ocak’tan bu yana sosyal medyada operasyon hakkında eleştirel yorum veya haber paylaşan ve aralarında gazeteciler ve siyasetçilerin de bulunduğu çok sayıda kişi Ankara, İzmir, Muğla, Denizli, Manisa, Kayseri ve Diyarbakır’da gerçekleştirilen ev baskınlarında gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı muhabiri Hayri Demir ve Artı TV Ankara Temsilcisi Sibel Hürtaş da 22 Ocak gecesi evlerine düzenlenen baskınlarla gözaltına alındılar. Artı TV Ankara Temsilcisi Hürtaş’ın Afrin hakkında hazırladığı haberleri sosyal medyada paylaşması nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltıyla ilgili resmî bir açıklama yapılmazken, Hürtaş ile görüşen avukat Nuray Özdoğan, Hürtaş’ın sosyal medyada paylaşımşları ardından gözaltına alındığını belirtti.

Mezopotamya Ajansı Muhabiri Hayri Demir’in de Ankara’da gözaltına alındı.

Afrin harekâtı ile ilgili sosyal medya paylaşımlarına yönelik çeşitli illerde gerçekleştirilen polis baskınlarıyla en az 42 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Afrin’e yönelik “Zeytin Dalı” harekâtına sosyal medyadan tepki gösterenler hakkında soruşturma başlatmış, soruşturmalar kapsamında çok sayıda kişi 22 Ocak günü İstanbul ve Diyarbakır’da gözaltına alınmıştı.

T24 yazarı Nurcan Baysal Diyarbakır’da, Halkın Nabzı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İshak Karakaş da İstanbul Maltepe’deki evinde yine gece yarısı saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Gazeteci İsmail Eskin’in Diyarbakır’daki evine ve yazar Aziz Tunç’un İstanbul’daki evine de sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle Pazartesi erken saatlerde polis tarafından baskın düzenlendiği bildirilmişti.

Pazartesi günü, İçişleri Bakanlığı, Afrin operasyonuna yönelik olarak sosyal medyada “terör propagandası yapan” 24 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.