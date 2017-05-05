Cezaevindeki 200 mahkûm cuma namazına katılma bahanesiyle firar etti

Endonezya'da 200 mahkum, cuma namazına katılma bahanesiyle cezaevinden kaçtı. Yetkililer, 80'ini yakaladı.

Sumatra adasında yaşanan olayda, Pekanbaru cezaevi yönetimi mahkûmların cuma namazına katılabilmeleri için koğuş ve hücrelerinin kapılarını açınca, firar etme planı kuran 200 mahkûm eyleme geçti.

Sputnik'in aktardığına göre; cezaevi yönetimi, mahkûmların önce ana kapıya yöneldiklerini, ardından diğer bir kapıyı zorlayarak açmaya çalıştıklarını, bunda da başarısız olunca da bu kez tel örgüleri yıkıp kaçmayı başardıklarını ifade etti.

120 mahkûm aranıyor

Güvenlik güçleri, kayıplara karışmayı başarabilen 120 mahkûmu bulmak için alarma geçti. Bölgede yollara kontrol noktaları kurulurken, tüm güvenlik birimleri seferber oldu.

Basına konuşan bir cezaevi yetkilisi, mahkumların baş gardiyandan ve cezaevinin aşırı dolu olmasından oldukça şikayetçi olduklarını belirtti. 300 kapasiteli cezaevinde 1.870 mahkumun kaldığı kaydedildi.