Cezaevinde yine 'şüpheli ölüm' iddiası

Adapazarı Ferizli L Tipi Cezaevi'nde 16 Aralık'ta kendini asarak intihar ettiği öne sürülen Fatih Kolbasar'ın ağabeyi, kardeşinin ölümünün şüpheli olduğu gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ağabey Recep Kolbasar, Ferizli Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, cinayet iddiasıyla 7 aydır Ferizli L Tipi Cezaevi'nde tutulan kardeşi 31 yaşındaki Fatih Kolbasar'ın cesedinin, 16 Aralık'ta tek başına kaldığı odada çamaşır ipiyle pencere demirine asılı halde bulunduğunu öne sürdü. Resmi tutanağa göre bulunduğunda kardeşinin ayak ve elleri bağlı ve ağzında çorap olduğunu söyleyen Kolbasar, kendisini en son Kurban Bayramı'nda ziyaret ettiğini ve moralinin çok iyi olduğunu belirtti.