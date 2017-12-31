Cezaevinde yangın çıktı, mahkumlar tahliye edildi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'nin Çal ilçesindeki cezaevinin çatı bölümünde yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, mahkumlar ise cezaevinden tahliye edilerek, spor salonuna götürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında, Çal ilçe merkezinde bulunan kapalı cezaevinde çıktı. Çatı bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede tüm çatıyı sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Cezaevindeki mahkumlar da jandarma ekipleri tarafından koğuşlarından tahliye edildi. Jandarma araçlarına bindirilen 40 mahkum, ilçedeki spor salonuna götürüldü. Ekipler, spor salonu çevresinde güvenlik önlemi aldı. Sadece çatıda etkili olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatılırken, dumandan etkilenen 2 mahkumun ambulansta tedavisi yapıldı.

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