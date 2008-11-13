Cezaevinde ‘Ütülü işkence'ye 5 tutuklama

Sakarya'nın Ferizli İlçesi'ndeki ‘L' Tipi Cezaevi'nde ‘taciz' suçundan tutuklu bulunan 48 yaşındaki Selahattin İşçimen'e kızgın ütüyle işkence yapıldığına ilişkin Adalet Bakanlığı'na yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan rapor doğrultusunda 5 infaz koruma memuru tutuklandı.



Adapazarı'nda bir ay önce üç erkek çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan emekli işçi, 4 çocuk babası, Selahattin İşçimen'in yakınları tarafından Adalet Bakanlığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunda cezaevindeki infaz memurlarının İsçimen'e kızgın ütü ile işkence yaptıkları ileri sürüldü. Başvuru üzerine Adalet Bakanlığı'ndan Adapazarı'na gelen iki müfettiş inceleme başlattı.



Ferizli ‘L Tipi Cezaevi'ne geçen hafta gelen müfettişlerin soruşturması sırasında Selahattin İşçimen'in de bilgisine başvuruldu. İşçimen, cezaevi infaz koruma memurlarının kendisini sürekli dövdüklerini, işkence ettiklerini söyleyince 9 infaz koruma memuru ve başgardiyan hakkında Ferizli Cumhuriyet Savcılığı'nda soruşturma başlatıldı.



Ferizli Adliyesi'ne sevk edilen ve kimlikleri açıklanmayan 2'si infaz koruma başmemuru 3'ü de infaz koruma memuru olmak üzere 5 görevli ‘İşkence etmek' suçundan tutuklandı. Tutuklanan görevlilerin cinsel suçlardan tutuklanan diğer zanlı ve tutuklulara da işkence yaptıkları öne sürüldü.