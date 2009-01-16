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Kültür-Sanat

Cezaevinde opera sahnelendi

Mersin Devlet Opera ve Balesi Üzeyir Hacıbey'in 'Arşın Mal Alan' operetinin bir bölümünü, cezaevinde sahneledi.

16 Ocak 2009 02:00

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Üzeyir Hacıbey'in "Arşın Mal Alan" operetinin sevilen bölümlerinden oluşan eseri, cezaevinde sahneledi.

MDOB sanatçılarından Hasan Alptekin'in hazırlayıp sunduğu eser, Mersin E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda tutuklu ve hükümlülerin beğenisine sunuldu.

Koreografını Berna İleri'nin yaptığı, Ahad Asker'in piyano ile eşlik ettiği eserde, başlıca rollerde Fahri Önoğlu, Funda Uyanık Özer, Hasan Alptekin, Ayşe Pınar Balay, Kıvanç Uğraşbul, Ayşin Alev Yücel, Mustafa Özer ve Özgür Günal yer aldı.

MDOB Müdürü Selman Ada, oyun öncesi yaptığı açıklamada, sahneledikleri opera ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini, bu uygulamanın diğer şehirlerde de yaygınlaşmasını temenni ettiklerini söyledi.

Mahkûmların yaşamına sanatın yerleştirilmesi gerektiğini belirten Ada, bu tür etkinliği her yıl düzenlemeyi planladıklarını ifade etti.

Cezaevi müdürü Kemal Kargacıer de MDOB'la ortaklaşa gerçekleştirdikleri etkinliğin mahkûmların yaşamlarına ışık tutması açısından önemli olduğunu kaydetti.

Cezaevi salonunda sahnelenen operet yaklaşık bir saat sürdü.

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