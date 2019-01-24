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Yaşam

Cezaevinde ölü bulundu

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

24 Ocak 2019 12:06

Hatay’ın İskenderun ilçesindeki kapalı cezaevinde tutuklu bulunan 26 yaşındaki Burak Cihangir, koğuşun tuvaletinde tavana asılı halde bulundu. İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı Cihangir'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Antakya'da bir süre önce tutuklanarak, İskenderun Kapalı Cezaevi'ne konulan Burak Cihangir, kaldığı koğuşun tuvaletinde tavana asılı bulundu. Yapılan kontrolde, Cihangir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Cihangir'in cenazesi, İskenderun Devlet Hastanesi'ndeki otopsinin ardından ailesine teslim edildi. İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Burak Cihangir'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

 

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