Cezaevinde olan Wikileaks kurucusu Assange'ın Ekvador Büyükelçiliği'ne sığındığı yıllarda doğan çocukları ortaya çıktı

1 yıldır cezaevinde olan Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın Ekvador Büyükelçiliği'nde kaldığı yıllar sırasında partneri olan Stella Morris, çiftin iki çocukları olduğunu açıkladı. Morris, Koronavirüs salgını sırasında cezaevinde olan Assange'ın hayatından endişe ettiğini anlattı.

Wikileaks, Assange'ın 2012'de sığındığı Ekvador Londra Büyükelçiliği'nden çıkarılarak gözaltına alınmasının yıl dönümü için Youtube'da bir video yayımladı. Videoda Assange'ın kız arkadaşı olduğunu anlatan avukat Stella Morris, oğulları 2 yaşındaki Gabriel ve 1 yaşındaki Max'ı ilk kez kamuoyuna gösterdi.

37 yaşındaki Morris, Assange'la ilk kez 2011'de tanıştıklarını ve ilişkilerinin 2015'te başladığını anlattı. Assange'ın 2012'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde kaldığı sırada ilk çocuklarının dünyaya geldiğini dile getiren Morris, uzun yıllar boyunca özel hayatlarını korumaya çabaladığını söyledi.

"Assange'ın Koronavirüs kaynaklı bir enfeksiyondan kurtulamayacağını düşünüyorum"

Morris, Daily Mail'in pazar günleri yayınlanan versiyonu Mail on Sunday gazetesinde yayınlanan röportajında ise Assange'ın çocukları olduğunu duyurmasının gerekçesini şöyle açıkladı:

"Julian'ın zayıf fiziksel sağlığı, risk grubundaki diğerleri gibi onu da ciddi risk altına sokuyor ve Koronavirüs kaynaklı bir enfeksiyondan kurtulamayacağını düşünüyorum. Zihinsel olarak, tecritle daha fazla hayatta kalabileceğini sanmıyorum. Bir hücre hapsinde, bize, ailesine veya ihtiyaç duyduğu psikiyatrik yardıma erişiminin olmadığı ve günde 23.5 saate kadar kaldığı bir hücrede bulunuyor."

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Wikileaks'in kurucusu ve eski genel yayın yönetmeni Julian Assange'ın avukatları, Londra'da tutuklu bulunan gazetecinin Koronavirüs tehlikesi sebebiyle kefaletle serbest bırakılmasını talep etmiş, mahkeme, Assange'ın talebini reddetmişti.