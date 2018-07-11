Cezaevinde milletvekili seçilen Leyla Güven'in tutukluluğuna devam kararı verildi

24 Haziran seçimlerinde Hakkari'den milletvekili seçilen Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven'in farklı tarihlerde katıldığı basın açıklamaları nedeniyle yargılandığı davada tutukluluk halinin devamına karar verildi. Davaya, eski HDP Milletvekili İdris Baluken'e ceza veren hakim baktı.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven, 22 Ocak'ta evine yapılan baskınla gözaltına alınmıştı. Afrin harekatı ile ilgili açıklamaları nedeni gözaltına alınan Güven, 9 günlük gözaltı süresinin ardından 31 Ocak'ta çıkarıldığı Diyarbakır 9. Ağır Mahkemesi tarafından tutuklandı. Farklı tarihlerde katıldığı basın açıklamaları, etkinlikler ve yaptığı konuşmalar nedeniyle suçlanan Güven'in yargılandığı davanın ilk duruşması bugün görüldü. Bir sonraki duruşma 4 Kasım'a ertelendi.

46 yıl hapis cezası isteniyor

24 Haziran'da yapılan seçimlerde HDP'den Hakkari Milletvekili seçilen Güven, tutuklu olduğu için hâlâ yemin edemedi. '2911 sayılı yasaya muhalefet', 'örgüt yöneticiliği' ve 'örgüt propagandası yapmak'la suçlanan Güven hakkında 46 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Tahliye eden hakim yerine, Baluken'e ceza veren duruşmaya baktı

Artıgerçek'te yer alan habere göre, Seçimlerden sonra avukatların başvurusu üzerine Güven hakkında tahliye kararı veren mahkeme başkanı ve bir üye hakim izinli oldukları gerekçesiyle duruşmaya katılmadı. Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde izne ayrılan başkan ve üye hakimin yerine HDP'li İdris Baluken'e ceza veren üye hakim getirildi.

Güven'in tutukluluk halinin devamına karar verildi

Duruşmaya katılan Leyla Güven ve avukatlarının savunma yapmasının ardından duruşmaya karar için ara verildi. Savcı, Güven'in tutuklu yargılanmasına ilişkin görüş bildirdi. Verilen aranın ardından mahkeme, DTK Eş Başkan ve HDP Hakkâri Milletvekili Leyla Güven'nin tutukluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 4 Kasım 2018 tarihine erteledi.

Güven'in, HDP Hakkari milletvekili seçilmesinin ardından tahliye edilmesi için avukatları Diyarbakır 9. Ağır Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu. Mahkeme, 29 Haziran'da oy birliğiyle aldığı kararla Güven'i üzerine atılı suç vasfının değişme ihtimali, delilerin büyük oranda toplanmış olması, etki edebileceği delillerin bulunmayışı, tutukluktan istenen sonucun adli kontrol tedbiri ile sağlanabilecek olmasını gerekçe göstererek tahliyesine karar vermişti.

Ancak bu karara rağmen Güven, duruşma savcısının itirazı üzerine tahliye edilmemiş, 4 klasörlük dosyayı jet hızıyla inceleyen mahkeme, Güven hakkında verilen tahliye kararını kaldırmıştı. Avukatların bu karara yaptığı itiraz da reddedilmişti.