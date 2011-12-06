-Cezaevinde kavga cinayetle sonuçlandı ANTALYA (A.A) - 06.12.2011 - Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklular arasında çıkan kavgada bir kişi boğularak öldürüldü. Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi'nde meydana gelen olayda aynı koğuşta kalan Metin M. (21) ile Vedat D, Metin B. ve Ahmet T. henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Metin M. kavga ettiği kişilerce önce jiletle yaralandı, daha sonra eşofman bağcığıyla boğularak öldürüldü. İnfaz koruma memurlarının kavgayı fark ederek müdahale etmeleri üzerine kavgaya karışanlar başka bir bölüme alındı. Cezaevi savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.