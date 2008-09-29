Cezaevinde isyan sona erdi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki C Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 3 koğuşta bulunan tutuklu ve hükümlülerin çıkardıkları olayların "ikna yoluyla" sona erdirildiği bildirildi.



Balıkesir İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Mehmet Turhal, cezaevindeki olayların sona erdiğini, ikna sonucu eylemlerine son veren tutuklu ve hükümlülerin koğuşlarına döndüklerini, rehin alınan 5 infaz koruma memurunun serbest bırakıldığını belirtti.



Cezaevinde güvenliğin jandarmanın kontrolü altında olduğunu anlatan Turhal, olayla ilgili Vali Selahattin Hatipoğlu'nun açıklama yapacağınısöyledi. Bu arada, olayda ölen ya da yaralanan kimse bulunmadığı öğrenilirken, cezaevi önünde tedbir amaçlı bekletilen ambulanslar olay yerinden ayrıldı.