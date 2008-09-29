T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Cezaevinde isyan sona erdi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki cezaevinde çıkan ve gardiyanların rehin alındığı isyan 'ikna yoluyla' sona erdirildi.

29 Eylül 2008 03:00

Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki C Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 3 koğuşta bulunan tutuklu ve hükümlülerin çıkardıkları olayların "ikna yoluyla" sona erdirildiği bildirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Mehmet Turhal, cezaevindeki olayların sona erdiğini, ikna sonucu eylemlerine son veren tutuklu ve hükümlülerin koğuşlarına döndüklerini, rehin alınan 5 infaz koruma memurunun serbest bırakıldığını belirtti.

Cezaevinde güvenliğin jandarmanın kontrolü altında olduğunu anlatan Turhal, olayla ilgili Vali Selahattin Hatipoğlu'nun açıklama yapacağınısöyledi. Bu arada, olayda ölen ya da yaralanan kimse bulunmadığı öğrenilirken, cezaevi önünde tedbir amaçlı bekletilen ambulanslar olay yerinden ayrıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24