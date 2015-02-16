Cezaevinde Hasan Cemal'in 'Kürdistan Günlükleri'ne ve Öcalan'ın kitaplarına yasak!

Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki PKK’lı tutuklular, cezaevi idaresinin keyfi biçimde T24 yazarı Hasan Cemal’in “Çözüm Sürecinde Kürdistan Günlükleri” kitabı ve Abdullah Öcalan’ın kaleme aldığı kitapların kendilerine verilmediği savundu.

Konuya ilişkin bir mektup yazan tutuklular, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan siyasi tutuklulara gelen kitapların cezaevi idaresi tarafından keyfi biçimde kendilerine verilmediğini iddia etti. Evrensel’de yer alan habere göre, yasal, hakkında toplatma kararı verilmemiş yayınların ve kitapların idare tarafından “yasak” denilerek kendilerine ulaştırılmadığını belirten tutuklular, kitapların verilmemesine ilişkin idarenin yaptığı açıklamada “Her ne kadar toplatma kararı olmasa da verilmeyecektir” ifadelerine yer verildiğini dile getirdi.

Abdullah Öcalan’ın İmralı’dayken kaleme aldığı savunmalardan oluşan “Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi” yayınlarının da kendilerine verilmediğini belirten tutuklular, Hasan Cemal’in Çözüm Sürecinde Kürdistan Günlükleri kitabının da cezaevi müdürü tarafından yasaklandığını dile getirdiler.

Cezaevi yönetiminin bu tür keyfi uygulamalarla siyasi tutukluları provoke etmek istediğini belirten PKK’lı tutuklular, kamuoyuna cezaevlerindeki hak ihlallerine karşı duyarlılık çağrısı yaptı.