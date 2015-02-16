T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cezaevinde Hasan Cemal'in 'Kürdistan Günlükleri'ne ve Öcalan'ın kitaplarına yasak!

İdareden 'Toplatma kararı olmasa da verilmeyecektir' ifadelerine yer verildiği öğrenildi

16 Şubat 2015 18:16

Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki PKK’lı tutuklular, cezaevi idaresinin keyfi biçimde T24 yazarı Hasan Cemal’in “Çözüm Sürecinde Kürdistan Günlükleri” kitabı ve Abdullah Öcalan’ın kaleme aldığı kitapların kendilerine verilmediği savundu.

Konuya ilişkin bir mektup yazan tutuklular, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan siyasi tutuklulara gelen kitapların cezaevi idaresi tarafından keyfi biçimde kendilerine verilmediğini iddia etti. Evrensel’de yer alan habere göre, yasal, hakkında toplatma kararı verilmemiş yayınların ve kitapların idare tarafından “yasak” denilerek kendilerine ulaştırılmadığını belirten tutuklular, kitapların verilmemesine ilişkin idarenin yaptığı açıklamada “Her ne kadar toplatma kararı olmasa da verilmeyecektir” ifadelerine yer verildiğini dile getirdi.

 Abdullah Öcalan’ın İmralı’dayken kaleme aldığı savunmalardan oluşan “Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi” yayınlarının da kendilerine verilmediğini belirten tutuklular, Hasan Cemal’in Çözüm Sürecinde Kürdistan Günlükleri kitabının da cezaevi müdürü tarafından yasaklandığını dile getirdiler.

Cezaevi yönetiminin bu tür keyfi uygulamalarla siyasi tutukluları provoke etmek istediğini belirten PKK’lı tutuklular, kamuoyuna cezaevlerindeki hak ihlallerine karşı duyarlılık çağrısı yaptı.

 

ETİKETLER

hasan cemalkürdistan günlükleriabdullah öcalanmardincezaevikitapyasakhaber

İlgili Haberler

Hasan Cemal'in 'Kürdistan Günlükleri' kitapçılarda

T24 yazarı Hasan Cemal'in, "Delila-Bir Genç Kadın Gerilla'nın Dağ Günlükleri"nden sonra bir yıl içinde yazdığı ikinci kitap da yayımlandı. Everest Yayınları'ndan çıkan Cemal'in "Kürdistan Günlükleri" kitabı raflarda yerini

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24