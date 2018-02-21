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Cezaevinde evlenmişti, Deniz Yücel Almanya'ya dönmedi, balayına gitti

Alman basını, Yücel'in nasıl serbest bırakıldığına ilişkin ayrıntılara yer verdi

21 Şubat 2018 12:07

Die Welt muhabiri Deniz Yücel'in nasıl serbest bırakıldığına ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Alman haber ajansı dpa'nın aktardığı bilgilere göre, cezaevinden çıkışından uçağa binişine kadar yaşananlara yerdi. Habere göre, Deniz Yücel Almanya'ya dönmedi. Cezaevinde Dilek Mayatürk'le evlenen Yücel'in balayına gittiği kaydedildi. 

Alman haber ajansı dpa, Türkiye'de bir yıl tutuklu kalan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in nasıl serbest bırakıldığına ilişkin ayrıntılara yer verdi. Yücel'in Silivri cezaevinden tahliyesinin yüksek güvenlik önlemleri altında gerçekleştiği ve başta Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Georg Birgelen olmak üzere Yücel'e eşlik eden Alman diplomatların heyecan dolu anlar yaşadığı ortaya çıktı. Haberde Yücel'in Almanya'ya gelmediği de belirtildi.

Almanya'ya gelmedi

Ajans haberinde Deniz Yücel'in evindeyken Başkonsolos Birgelen'in huzursuz anlar yaşadığı ve Deniz Yücel'in bir an önce uçağa binmesini istediği kaydedildi. Yücel'in Birgelen'in uyarıları ile kedisini de yanına alarak, arkadaşları ile birlikte uçağa binmek için yola çıktığı belirtildi. Haberde havalimanına giderken Yücel'le Alman diplomatların nereye gidileceğini tartıştığı da aktarıldı. Bunun üzerine Deniz ve Dilek Yücel'in cezaevinde evlendiği ve henüz balayı yapmadıkları için arkadaşları ile birlikte balayına gitmelerinin kararlaştırıldığı aktarıldı. Ancak uçağın Berlin'e uğraması ve Alman Dışişleri Bakanlığı diplomatlarının Berlin'de inmesi üzerinde anlaşıldığı ifade edildi. Uçaktan hiç inmedikleri belirtilen Yücel, Yücel'in eşi ve arkadaşlarının güneyde, güneşli bir yere gittikleri belirtildi. Deniz Yücel de cumartesi günü Twitter'dan "Almanya'da değilim, dostlarımın arasındayım" mesajını paylaşmıştı.

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