Cezaevinde çocuk koğuşunda yangın çıktı; yaralılar var

Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda çocuk mahkumlar koğuşta yangın çıkardı, dumandan etkilenen 3 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Merkez Sarıçam İlçesi’ndeki Kürkçüler Cezaevi Kampusu’nda bulunan Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Başka bir koğuşa nakledilen arkadaşlarının geri gönderilmesini isteyen çocukların yatakları ateşe vermesiyle çıkan yangına görevliler müdahale etti. Dumandan etkilenen 3 çocuk ambulanslarla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Aynı cezaevinde 18 Ocak’ta çocuk mahkumların bulunduğu koğuşta çıkan yangında 17 yaşındaki Muhammet Erdoğan ile 17 yaşındaki Ferhat Kaya hayatını kaybetmişti. Kaya’nın organları ise ailesi tarafından bağışlanmıştı.

Cumhuriyet başsavciliği’ndan açiklama



Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan çocuk koğuşunda çıkan yangınla ilgili olarak Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:



"Bir grup çocuk mahkumun, üst katta bulunan yatakları yakıp havalandırma bahçesine geçtikleri belirlenmiş, çıkan yangın, ceza infaz kurumunun kamera sisteminden tespit edilmesi üzerine koğuştaki çocuklar tahliye edilerek kısa sürede söndürülmüştür. Yangın çıkan koğuşta herhangi bir yaralanma ve yangından etkilenme söz konusu olmayıp, yan koğuşta bulunan 3 çocuk kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiş, durumları normal değerlendirilerek herhangi bir tedavi uygulanmamıştır. Yangınla ilgili soruşturma başlatılmıştır."