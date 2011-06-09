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'Cezaevinde bulaşıkları Çetin Doğan yıkıyor'

Çetin Doğan yaptığı yazılı açıklamada, "Eğer seçilirsem ülkemizde zulmün aracı haline gelen adaleti yeniden mülkün temeli haline getirmek için var güc&uu

09 Haziran 2011 03:00

T24 - İstanbul 2. bölgeden bağımsız milletvekili adayı Çetin Doğan yaptığı yazılı açıklamada, "Eğer seçilirsem ülkemizde zulmün aracı haline gelen adaleti yeniden mülkün temeli haline getirmek için var gücümle çalışacağım" dedi. 

Çetin Doğan'ın, Silivri 5 Nolu L Tipi Cezaevi'ndeki koğuşta Balyoz davasının sanıkları Emekli Tümamiral Deniz Kutluk ve Emekli Tümamiral Mustafa Aydın Gürül'le yan yana ve otururken fotoğrafları yer alıyor.

Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Müvekkilimiz Çetin Doğan, Silivri 5 Nolu L Tipi Cezaevi'ndeki koğuşta Emekli Tümamiral Deniz Kutluk ve Emekli Tümamiral Mustafa Aydın Gürül'le birlikte kalıyor. Muvazzaf olduğu dönemden kalma bir alışkanlıkla sabah saat 07.00'de uyanıyor. Gece ise en geç saat 24.00'de yatıyor. Cezaevi'ne gelen yemekler Silivri Açık Cezaevi'nden geliyor. Tansiyon ve kalp rahatsızlıkları olanlar için diyet yemek gelmesine rağmen bu yemekler dahi çok yağlı olduğundan genelde yağını süzerek yiyorlar. Yine yemeği zeytinyağı, domates ve çeşitli garnitürlerle zenginleştirmek; diyete daha uygun bir hale getirmekle Çetin Doğan görevli. Çetin Doğan koğuş arkadaşlarından daha erken kalktığından bulaşıkları da kendisi yıkıyor. Doğan bu duruma 'Cezaevinde kader birliği var. Burada aynı davada yargılanan kardeşleriz. Rütbe ya da yaş farkı gözetmeksizin herkes üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalışıyor' şeklinde açıklıyor. Cezaevi günleri daha çok kitap okumak, gazetede yayınlanan yazıları üzerine çalışmak, seçim çalışmaları üzerine yoğunlaşmak ve her sabah saat 09.30 civarında gelen günlük gazeteleri okumakla geçiyor"


"Eşim ile gurur duyuyorum"

Çetin Doğan avukatı aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamasında ise, şunları söyledi:

"Eşim benim için değil, tüm Balyoz Davası sanıkları ve Türkiye için bir mücadele veriyor. Bu mücadelesini kendisini yalnız bıraktığım için buruk ama yine de gururla izliyorum. Eşimin ne kadar yorulduğunu her şeye her yere yetişmek için ne fedakƒrlıklar yaptığını görerek onunla gurur duyuyorum ve onu ne çok sevdiğimi de bu vesileyle daha iyi anlıyorum"

Cezaevinde ayda 1 gün yakınları ile açık görüş yapma imkanı olan diğer günler ise cam arkasından telefonla görüşebilen Doğan açıklamasında, görüş günlerinde koğuşta eş ve çocukları  görecek olmanın verdiği tatlı bir telaş yaşandığını, ancak ayrılma zamanı geldiğinde hüznün hakim olduğunu, aynı gecenin ise daha da zor geçtiğini ifade etti. Doğan, "Balyoz Davası'nı yakından takip edenler dışında kamuoyuna gerçeklerin ve yaşanan hukuka aykırılıkların vahameti tam anlamıyla anlatılabilmiş değil. Eğer seçilirsem ülkemizde zulmün aracı haline gelen adaleti yeniden mülkün temeli haline getirmek için var gücümle çalışacağım" dedi.

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