Cezaevinde annesini aradı, 'uyarı' aldı: Kürtçe değil, Türkçe konuş!

İslami hassasiyetlerle 1991 yılında kurulan insan hakları örgütü MAZLUMDER'in (İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği) eski başkanlarından Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, kişisel Twitter hesabında İstanbul Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yetkililerin, annesini arayan B.'yı "Kürtçe değil Türkçe konuş" diye "uyardığını" aktardı.

Gergerlioğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Yıl, 2018. Yer, İstanbul Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu- Annesini arayan B.'ya yapılan uyarı: Türkçe konuşmazsan telefon haklarında kayıp yaşayacaksın, ne konuştuğunu anlamamız gerekiyor. Kürtçe değil Türkçe konuş. Haftaya telefonunu dinleyeceğiz. Yine olursa keseceğiz."

Telefon görüşmelerinin Türkçe'den başka bir dille yapılmasına olanak tanıyan tüzük 22 Haziran 2009'da yürürlüğe girmişti. Tüzükte, suç ihtimali olan faaliyetler için kullanılması durumunda ise Türkçe zorunlu tutulmuştu.

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük'ün 88. maddesindeki ilgili bölüm şöyle değiştirilmişti:

"Telefon görüşmeleri Türkçe yapılır. Ancak hükümlünün, kendisinin veya görüşeceğini bildirdiği kişinin Türkçe bilmediğini beyan etmesi hâlinde, konuşmanın yapılmasına izin verilir ve konuşma kayda alınır. Kayıtların incelenmesi sonucu, konuşmanın suç teşkil etme ihtimali olan faaliyetler için kullanıldığının anlaşılması durumunda, hükümlünün bir daha aynı kişiyle Türkçe'den başka bir dille konuşmasına izin verilmez."