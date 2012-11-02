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Cezaevinde AKP'li milletvekillerine fezleke uyarısı

Bolu F ve T tipi Cezaevlerinde açlık grevi yapan tutuklu ve hükümlüler görüşme öncesi tokalaşmak isteyen komisyonun AKP'li üyelerini başbakanın sözleri ile uyardı

02 Kasım 2012 13:18

Hülya Karabağlı / ANKARA

Tutuklu ve hükümlülerin durumunu incelemek ve talepleri görüşmek üzere cezaevlerini ziyaret eden komisyon üyeleri ile tutuklu ve hükümlüler arasında zaman zaman tartışma yaşandı.

Görüşme öncesinde tutuklu ve hükümlüler kendileri ile el sıkışmak isteyen AKP'li üyelere BDP'liler hakkında hazırlanan fezlekeyi ve başbakanın, "Kendisine oy veren vatandaşla değil, eli kanlı teröristle kucaklaşan, demokratik siyasete inanmış bir siyasetçi olamaz” sözlerini anımsattı.

Eylemciler ile komisyonun AKP’li üyeleri arasında ‘Oslo’ tartışması yaşandı.  Grevciler,  “ Oslo görüşmelerini  başbakan tıkadı” deyince,  AKP’liler  “ Siz tıkadınız”  yanıtı verdi.  Oslo’dan sonra, bu kez konu başbakanın  Kürtlere  ilişkin çeşitli tarihlerde verdiği  sözler ve açıklamalar gündeme geldi.   " Bize, başbakan kendi kongresinde ana dilde savunma hakkı  sözü verdi” diyen eylemciler, " Ana dilde eğitim, öğretim,  Abdullah Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılması, güvenliğinin sağlanması, özgürlüğünün  temin edilmesini istiyoruz başbakandan. Başbakan tek başına her şeyi yapabileceği gücünü kendisinde görüyor. Bizimle Habur’da iyi diyalog başladı ama  geldiğimiz noktada  bu süreci başbakan tıkadı" dedi.

Tutuklu ve hükümlüler, başbakanın açlık grevindekilerle  sözlerini onur kırıcı diye nitelendirdi.  “ Haysiyet kırıcı açıklamalar yapıyor. Resmen bedenimizle  oynanıyor”.

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