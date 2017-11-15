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Cezaevi ziyaretinde, iç çamaşırında cep telefonu bulundu

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, Projesiz Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan eşini ziyarete giden K

15 Kasım 2017 19:31

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de, Projesiz Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda tutuklu bulunan eşini ziyarete giden K.K. adlı kadının üst aramasında, iç çamaşırına gizlenmiş cep telefonu ve sim kart bulundu.
Edirne Projesiz Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda \'uyuşturucu madde ticareti yapmak\' suçundan tutuklu olarak bulunan İ.K.\'yi ziyarete giden eşi K.K.\'nin üzerinde yapılan aramada, iç çamaşırına gizlenmiş cep telefonu ve sim kart bulundu. Cep telefonu ve sim karta Cumhuriyet savcılığına gönderilmek üzere cezaevi idaresince el konulurken, K.K. gözaltına alındı.

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