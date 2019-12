Cezaevi, Silivri ekonomisini canlandırdı

Silivri’nin köyleriyle birlikte 125 bini bulan nüfusu, cezaevinin hizmete girmesiyle 9 bin arttı. Bu da ekonomik canlılığı beraberinde getirdi. Silivri Otogarı’ndan Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ne yolcu taşıyan 20 minibüs, günün her saati hınca hınç dolu.



Ekmeği Veli Göçer pişiriyor



Silivrili’nin kimyasının ilk bozulması, M.Ö 341’de Makedonya Kralı 2’nci Filip’in işgaline kadar uzanıyor. Sonuncusunun kaynağı cezaevi. Silivrili, Silivri’ye cezaevi istemiyor. Silivri ile cezaevi kelimelerinin yanyana kullanılmasına bozuluyor. Silivri Belediye Başkanı Hüseyin Turan, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nün adını, bulunduğu yer olan Kınalı’dan alması ya da başka bir isim verilmesi için 9 AKP, 8 CHP ve 1 GP meclis üyesinin oybirliğiyle karar aldırmış.



Bayrampaşa sendromu



Hüseyin Turan’a göre, Silivri merkezinden 7 kilometre uzaktaki cezaevi, 20-30 yıl içinde bölgenin kaderi üzerinde etkili olacak. Sosyal hayatı ve demografik yapıyı değiştirecek. Şimdilik cezaevi çevresi imara açık değil. Bu bölgede yüzde 5 inşaat izni var. Sadece tarımsal amaçlı bağ evi ya da samanlık gibi binalar yapılabiliyor. Ama yarın ne olacak? Hüseyin Turan, Silivri’de cezaevinin yeni bir Bayrampaşa yaratacağına inanıyor. Silivri doğumlu Cem Demirbaş, cezaevi çevresinde toplu konut yapılacağı beklentisinin oluştuğunu söyledi.



Nüfus 9 bin arttı



Silivri’nin köyleriyle birlikte 125 bini bulan nüfusu, cezaevinin hizmete girmesiyle kısa sürede 9 bin arttı. Bu da ekonomik canlılığı beraberinde getirdi. Cezaevine kendi araçlarıyla gelenler ya TEM ya da E-5 karayolunu kullanıyor. Otobüslerle gelenler ise ilçe merkezinin dışındaki otogara geliyor.



Silivri-Cezaevi minibüsü



Talepleri değerlendiren Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Silivri Otogarı’ndaki diğer minibüs hatlarının yanına yeni bir durak daha ekledi. Silivri Otogar’ından Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ne yolcu taşıyan 20 minibüs, günün her saati hınca hınç dolu. İki ay önce kurulan BL 329 Silivri-Cezaevi hattında çalışan 7 yıllık minibüs şoförü 26 yaşındaki Cem Demirbaş, her 10 dakikada bir minibüsün kalktığını ve 3 saatte bir sıranın kendisine geldiğini söylüyor. "Otogar-Cezaevi hattında her seferimiz ortalama 15 dakika sürüyor. Günde ancak 3 sefer yapabiliyoruz. Yolcu var ama minibüs fazla. Şimdilik kazanç tatmin edici değil" diyor.



Cezaevine yakın tarlanın fiyatı yüzde 20 yükseldi



TEM Kınalı Gişesi ile Silivri bağlantı Yolu arasında kalan Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampusu’nun hemen önünde yer alan "satılık tarla" tabelası herkesin dikkatini çekiyor. İsmini açıklamak istemeyen tarla sahibi, satışın cezaeviyle alakalı olmadığını belirterek, "Dikkat edilirse çevrede başka hiçbir satılık tarla, ya da arsa tabelası göremezsiniz. Benim satışım tamamen kişisel nedenlerle" dedi.



Cezaevinin 200 metre yakınına imar verilmediği, normal tarla ve arsalarda yüzde 5 imar hakkının devam ettiğini belirten tarla sahibi şunları söyledi: "Cezaevinden önce tarlanın metrekaresi 25 YTL idi. Yüzde 20’lik bir artış oldu. Özellikle bağlantı 0-1 ve 0-2 yollarına cephesi olan imarlı arsaların fiyatında patlama oldu. Bu arsaların metrekaresi için 500 ile 1000 YTL isteyenler bile var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1/5 binlik imar planlarını yaparsa buradaki tarla ve arsa fiyatları 20’ye katlar."



Cezaevi arazisine adam eksen adam biter



Silivri doğumlu 10 yıllık taksici Sinan Kılıç (40): Cezaevinin Silivri’ye açılmasına karşı çıktık ama yapılmasını engelleyemedik. Cezaevi çok verimli topraklar üzerine inşa edildi. Benim babam Silivri’nin eskilerinden. Bize o araziler için ’adam eksen adam biter’ derdi. Cezaevi inşaatının tamamlanmasıyla, çevresindeki tarım arazilerinin de imara açılacağı beklentisi doğdu. Ben bir Silivrili olarak Silivri’nin, cezaeviyle anılmasından çok üzüntü duyuyorum. Cezaevinin buraya bir artısı yok. Silivri eskiden denizi, yoğurdu ve köftesiyle anılırdı.



Akşamları sokağa rahat çıkamıyorum



Furuncu Ekmek Fırını’nda çalışan Nurcan Gümüş(25): Merkezin dışında olmasına rağmen cezaevinin Silivri’yi olumsuz yönde etkiliyor. İnsanlar ilk etapta yeni iş kapısı açılır, satışlar artar diye bir beklenti içine girdi ama bize faydadan çok zararı oldu. Psikolojik olarak etkilendik. Cezaevi açılmadan önce gecenin her saati gönül rahatlığıyla dışarı çıkıp gezebiliyordum. Artık 21.00’den sonra çıkmaya korkuyorum.



Dilenci sayısı arttı



Emekli, Hasan Dokumacı (55): Silivri’nin demografik yapısı değişmeye başladı. Özellikle inşaası tamamlanan cezaevine mahkumların taşınmasından sonra hiç tanımadığımız çeşit çeşit insanlar geldi. Silivri sokaklarında, ’abi hapishanede bir yakınımı ziyaret edeceğim, yol param kalmadı’ diyerek zorla insanlardan para isteyen tipler geziyor. Silivri’de yaşamanın en güzel tarafının akşamları ailece sahile gidip bir tur atmak ve birşeyler içmekti. Artık bu mümkün değil. Buranın zamanla daha da yaşanmaz hale gelmesinden korkuyoruz.



Yoğurt, Ergenekon gölgesinde kaldı



Silivri merkezdeki Gondol Büfe’nin sahibi Talip Şahin 30): Ergenekon Davası’nın başlamasından sonra ilçede bir hareketlenme ve canlılık yaşandı. İş anlamında esnaf, geçen yılın aynı tarihlerine göre yüzde 30’luk bir artış sağladı. Dava ne kadar uzun sürerse esnaf için o kadar iyi. Silivri yoğurduyla meşhurdu şimdi Ergenekon’un gölgesinde kaldı. Artık Silivri denince ilk akla Ergenekon Davası ve dolayısıyla cezaevi geliyor. Ben burada 15 yıldır yaşayan birisi olarak cezaevinin olumsuz etkilerinden çok olumlu etkilerini gördüm.



Kiralar yüzde 50 arttı ev satışları durgun



Cengiz Emlak’ın sahibi Cengiz Doğan (35): Cezaevinin taşınmasıyla birlikte çok sayıda avukat bürosu açıldı. Sayıları 2 bine yaklaşan infaz memurları nedeniyle aniden artan talep nedeniyle kiralar ortalama 250 YTL’den 500 YTL’ye çıktı. Mahkum yakınlarının konaklama ihtiyacını karşılamak için cezaevi yakınlarına bir otel yapılacağını duyduk. Cezaevi çevresinde daha önce 20 bin YTL olan tarla fiyatları 100 bin YTL’ye kadar çıktı. Silivri’de emlak işi sürekli artış trendinde.



Etkisi henüz yansımadı



Çardak Köftecisi’nin üçüncü kuşak sahibi Yalçın Yönet (35): Bir Bayrampaşa örneği var. Bu Bayrampaşa örneği hafızalarda olumlu bir etki bırakmadı. Silivri halkı da bu endişeleri haklı olarak taşıyor. Silivri’nin cezaeviyle birlikte anılması üç nesildir burada yaşayan bir ailenin ferdi olarak beni çok üzüyor. Cezaevi büyük bir kompleks olduğu için içinde her türlü ihtiyacı karşılayacak imkanlar var. Cezaevine ziyarete gelen mahkum yakınlarının Silivri ekonomisine çok faydası olacağını düşünmüyorum.