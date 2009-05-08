Cezaevi müdürü tutuklandı

Sivas'ın Gürün ilçesinde, A Tipi Kapalı Cezaevi Müdürü Atıf Yakut ihaleye fesat karıştırmak, görevi kötüye kullanmak ve yolsuzluk iddialarıyla tutuklandı.



Adalet Bakanlığı müfettişlerinin yapmış olduğu incelemeler sonucunda cezaevine alınan başta kömür olmak üzere bir çok malzemede usulsüzlük yapıldığı tespit edildi. İhale ve alımlarda yolsuzluk tespit edilmesi üzerine müfettişler Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.



Hakkında soruşturma başlatılan ve 2007 yılından beri Gürün A Tipi Kapalı Cezaevi Müdürlüğü görevinde bulunan Atıf Yakut, savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Sorgu işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Yakut, Sivas Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.



Sadık Yakut'un bir dönem TBMM Başkanvekilliği de yapan AKP Kayseri Milletvekili Sadık Yakut'un kuzeni olduğu öğrenildi. (DHA)

