Cezaevi koşullarını protesto eden tutuklu 10 gündür açlık grevinde!

'Terör örgütü üyeliği' gerekçesiyle 12 Ağustos'ta gözaltına alınan bir gün sonra da çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Mustafa Özgür Mulla, cezaevinde baskı gördüğü ve darp edildiği iddiasıyla 10 gündür açlık grevinde. Mulla'nın açlık grevine 5 gündür dört koğuş arkadaşı daha destek veriyor.

Silivri Cezaevi'ne yerleştirildiği günden bu yana gelen mektup ve kitapların kardeşine verilmediğini belirten Esra Mulla, Gazete Fersude'den Hayri Tunç'a yaptığı açıklamada, ilk görüşmelerinin bayram görüşüne denk geldiğini, burada da 15 dakika görüştürüldüklerini ve gardiyanların görüşü erken kestiğini söyledi.

Silivri 6 Nolu B9-Üst koğuşunda kalan Mulla'nın sağlıksız koşullarda; ranzada değil, mutfak denilen bölümde yerde yattığının aktarıldığı habere göre açlık grevi, 'cezaevinde yaşanan hak gaspları ve Kırıklar Cezaevinden mahkeme için getirilen Çağdaş Aydoğdu'nun hücreye atılması ve havalandırmaya dahi çıkartılmamasını protesto için' başladı.

Koğuş arkadaşları da katıldı

Kız kardeşinin aktarımına göre Mulla'nın 5 Eylül günü tek başına başladığı açlık grevine, 11 Eylül günü 4 kişi daha katıldı. Açlık grevi ise 10 gündür devam ediyor.

Açlık grevinin taleplerinden biri olan Çağdaş Aydoğdu’nun 13 Eylül günü mahkemeye çıkartıldığı, mahkemenin 20 Eylül’e ertelendiğini ve Çağdaş Aydoğdu’nun yeniden hücreye atıldığını söyleyen Esra Mulla, şu an 4 kişinin açlık grevine devam ettiğini belirtiyor ve kamuoyuna duyarlılık çağrısı yapıyor.

Avukatların, cezaevinde Mustafa ile görüşmesine ise cezaevi yönetimi ‘güvenlik gerekçesiyle’ izin vermiyor. Avukatların görüş alamamasından dolayı sağlıklı bilgi de alınamıyor.