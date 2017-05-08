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Cezaevi, kitap yasağı getirince 188 sayfalık şiir kitabını elle yazıp yolladı

“Eğer isterlerse gocunmam kocaman romanları da yazarım"

08 Mayıs 2017 20:13

Dilara Çelik, Antalya L Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan beş arkadaşına kitap göndermesi yasaklanınca, Birhan Keskin’in yaklaşık 200 sayfalık “Kim Bağışlayacak Beni?” isimli şiir kitabını baştan sona eliyle yazıp mektup olarak yolladı.

Gazete Karınca’dan Ezgi Gül’ün haberine göre,  Çelik, “Eğer isterlerse gocunmam kocaman romanları da yazarım. Şu anda Ahmet Arif ve Hasan Hüseyin Korkmazgil yazıyorum parça parça. Radyo, televizyon hiçbir şeyleri yok; canları sıkılmasın diye tabii ki devam edeceğim” diyor

Dilara Çelik’in öğrenci ve gazeteci arkadaşları Mehmet Devrim Zongur, Süleyman Ay, Yasin Karasulu, Furkan İnce ve manevi babası Mehmet Ali Uğurlu 3 Nisan günü şafak operasyonuyla gözaltına alınmıştı. 15 gün gözaltında tutulan beş isim, tutuklanarak Antalya L Tipi Cezaevi’ne gönderilmişti.

Tutukluların arkadaşı Dilara Çelik, tecrit koşulları hakkında şunları söyledi:

“5 Mayıs görüş günleriydi, tecrit yüzünden açlık grevine girdikleri için bize de ailelerine de arkadaşlarımızı göstermediler. Zaten OHAL koşullarında annesi babası olmadığınız sürece iletişim yollarınız hızla kapanıyor, görüştürmüyorlar. Kitap, gazete, dergi yasak. Havalandırmaları var günde yarım saat, yazdıkları mektupta balkon gibi üç metrekare bir yere götürüldüklerini söylüyorlar. Tecrit şartlarının duyurulmasını ve değiştirilmesini talep ediyoruz.”

Dilara Çelik'in açıklamalarının devamını okumak için tıklayınız

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