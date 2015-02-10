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Cezaevi kapasitesinin dolmasına 868 kişi kaldı

Adalet Bakanlığı’nın 3 Şubat 2015 verilerine göre cezaevleri alarm veriyor

10 Şubat 2015 13:17

Türkiye genelindeki 163 bin 129 kapasiteli 355 cezaevinde, 162 bin 261 tutuklu ve hükümlü bulunuyor. 868 kişinin daha cezaevine girmesi durumunda kapasite dolacak.

Çözüm arayışına giren Adalet Bakanlığı, yapımına başlanan cezaevlerinin bir an önce bitirilmesi talimatını verdi. Bakan Bekir Bozdağ, cezaevlerinde doluluk oranını “suç ve suçlu ile etkin mücadele” olarak açıkladı.

 

Kampus cezaevleri yapılıyor

 

Fevzi Çakır'ın Habertürk'te yayınlanan haberine göre, Türkiye’de; 291 kapalı, 53 müstakil açık, 2 çocuk eğitimevi, 5 kadın kapalı, 1 kadın açık, 3 çocuk kapalı olmak üzere toplam 355 cezaevi bulunuyor. Bu cezaevlerinin toplam kapasitesi ise 163 bin 129 kişi.Adalet Bakanlığı, cezaevi sayısını ve cari harcamaları çağdaş infaz anlayışı doğrultusunda hızla azaltmayı hedefliyor. Bu kapsamda, son 8 yılda toplam 169 ilçecezaevi kapatıldı. Kapanan cezaevlerinin yerine bünyesinde birden fazla bölüm barındıran kampus cezaevleri inşa ediliyor.

 

Suç işleme oranı artıyor

 

Cezaevlerinde 139 bin 644’ü hükümlü, 22 bin 617’si tutuklu toplam 162 bin 261 kişi bulunuyor. Mahkûm sayısı son 10 yılda 103 bin arttı. Tutuklu ve hükümlü sayısında görülen artış, Türkiye’de suç işleme oranının yükselmesine bağlanıyor. Adalet Bakanı Bozdağ, bütçe görüşmeleri sırasında “Mahkûm sayısındaki artışın yüksek olması hükümetimizin suç ve suçluyla etkin mücadele ettiğinin göstergesidir. Cezaları artırdık, infaza ilişkin değişiklikler yaptık” demişti.

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