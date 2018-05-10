T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cezaevi firarisi yakalandı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 9 ayrı suçtan hükümlü cezaevi firarisi İ

10 Mayıs 2018 15:48

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde, 9 ayrı suçtan hükümlü cezaevi firarisi İ.K. (33), polis tarafından yakalandı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla, 9 ayrı suçtan hükümlü olarak aranan cezaevi firarisi İ.K. gözaltına alındı. Değirmendere Mahallesi Ada Sanayi Sitesi içinde yakalanan İ.K. hakkında, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, hırsızlık ve yaralama gibi 9 ayrı suçtan 15 yıl 2 ay kesinleşmiş cezasının bulunduğu belirtildi. İ.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Latif SANSÜRKUŞADASI Aydın DHA AYDIN KuşadasıKuşadasıEmniyet MüdürlüğüDeğirmendere Mahallesi Ada Sanayi Sitesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24