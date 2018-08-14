Cezaevi firarisi, uyurken yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da \'uyuşturucu ticareti\' suçundan çarptırıldığı hapis cezasını çekerken cezaevinden firar eden Ali Polat (50), evinde uyurken yakalandı.

\'Uyuşturucu ticareti\' yaptığı gerekçesiyle 2014 yılında tutuklanıp cezaevine konulan Ali Polat, yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Polat, cezasını çektiği Osmaniye Toprakkale Açık Cezaevi\'nden 2 Ağustos\'ta kaçtı. Hükümlünün Adana\'ya geldiğini belirleyen Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Polat\'ın adresini tespit etti. Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi\'ndeki eve baskın yapan polisler, Polat\'ı uyurken yakaladı. Emniyete götürülen Ali Polat, işlemlerinin ardından cezaevine kondu.

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