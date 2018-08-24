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Cezaevi firarisi saklandığı evin balkonunda yakalandı

Burak Alper KUŞ/YATAĞAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Menteşe ilçesindeki cezaevinden 1,5 yıl önce firar eden, cinayet suçundan hükümlü Şenay Koparal (48), polisin düzenlediği operasyonla saklandığı evin balkonunda yakalandı

24 Ağustos 2018 00:44

Burak Alper KUŞ/YATAĞAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Menteşe ilçesindeki cezaevinden 1,5 yıl önce firar eden, cinayet suçundan hükümlü Şenay Koparal (48), polisin düzenlediği operasyonla saklandığı evin balkonunda yakalandı.
Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fethiye ilçesinde, 2008 yılında tartıştığı kişiyi öldürdükten sonra hüküm giyen ve gönderildiği cezaevinden geçtiğimiz yılın Nisan ayında firar eden Şenay Koparal\'ın, Atatürk Mahallesi\'ndeki bir evde saklandığını belirledi. Bilinen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Koparal\'ı saklandığı evin balkonunda yakaladı.
Gözaltına alınan Koparal, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

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