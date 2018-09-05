T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cezaevi firarisi sahte albay yakalandı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da kendisini 'albay' olarak tanıtıp çok sayıda kişiyi dolandırmak suçundan 20 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve geçen yıl rahatsızlığı nedeniyle götürüldüğü hastaneden kaçan Mehmet Gülsev (46) yakalandı

05 Eylül 2018 21:48

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA\'da kendisini \'albay\' olarak tanıtıp çok sayıda kişiyi dolandırmak suçundan 20 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve geçen yıl rahatsızlığı nedeniyle götürüldüğü hastaneden kaçan Mehmet Gülsev (46) yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, cezaevi firarisi Mehmet Gülsev\'in Kütahya\'nın Meydan Mahallesi\'ndeki bir evde kaldığını belirledi. Ekipler, Gülsev\'i kaldığı evden dışarı çıktığı sırada yakalayarak gözaltına aldı. Gülsev yapılan işlemlerinin ardından Kütahya E Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.
Mehmet Gülsev\'in, 2012 yılında kendisini \'albay\' olarak tanıtıp çok sayıda kişiyi dolandırmak suçundan yakalandığı belirtildi. Gülsev, yargılandığı Kütahya Ağır Meza Mahkemesi tarafından 20 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tavşanlı Cezaevi\'nde kalan Gülsev, geçen yıl rahatsızlığı nedeniyle Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Gülsev hastaneden kaçarak firar etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Oğuzhan KILIÇKÜTAHYA DHA KÜTAHYAMehmet GülsevEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla Mücadele KOMMehmet Gülsev Kütahya Meydan MahallesiEkipler GülsevGülsevKütahyaTipi CezaeviKütahya Ağır Meza Mahkemesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24