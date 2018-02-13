T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cezaevi firarisi polisin dikkati sayesinde yakalandı

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, üzerinde sahte kimlik ve ehliyet ile yakalanıp, gözaltına alınan cezaevi firarisi Ü

13 Şubat 2018 21:07

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da, üzerinde sahte kimlik ve ehliyet ile yakalanıp, gözaltına alınan cezaevi firarisi Ü.T. (45), tutuklandı.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri dün akşam saatlerinde tedirgin davranışlarından şüphelendikleri Ü.T\'yi durdurup, kimlik sorgusu yaptı. Kimlik sorgusunda, bütün sorulara doğru cevap veren fakat babasının ölüm yılını yanlış söyleyen Ü.T. gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülüp, parmak izi alınan Ü.T.\'nin üzerinden çıkan kimlik ve ehliyetin sahte olduğu anlaşıldı. Parmak izinden gerçek kimliği tespit edilen Ü.T.\'nin hırsızlık suçundan yattığı cezaevinden 1.5 yıl önce kaçtığı ve çeşitli illerde karıştığı resmi evrakta sahtecilik, hırsızlık gibi 6 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunduğu ortaya çıktı. Sahte kimlik ve ehliyet ile 3 aydır Bodrum\'da yaşadığı belirlenen Ü.T.\'nin burada da 4 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlendi. Polisteki  işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.T., tutuklanıp, Muğla Cezaevi\'ne gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hülya ELTEŞBODRUM Muğla DHA BODRUMBodrumEmniyet Müdürlüğü Asayiş Büro AmirliğiKimlikEmniyet MüdürlüğüParmakSahtePolistekiMuğla CezaeviFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24